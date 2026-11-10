El cantante Benjamín Amadeo llegará a Neuquén el próximo sábado 14 de noviembre para brindar un espectáculo en el Cine Teatro Español, en el marco de su gira 2026. La presentación marcará una nueva oportunidad para que el público de la región disfrute en vivo de su música y conozca la etapa artística que atraviesa, con el lanzamiento de su próximo álbum.

El show será producido por Highlight, empresa con más de 20 años de trayectoria en la organización de eventos y espectáculos en Neuquén, la Patagonia y distintos puntos del país. La llegada del artista se suma a la agenda cultural y de entretenimiento de la región.

El cantante presentará sus nuevas canciones y repasará los temas que marcaron su trayectoria musical.

Amadeo atraviesa un momento de crecimiento musical y recientemente presentó «Museo», el tercer y último adelanto de su próximo disco. La canción profundiza un perfil más sensible e introspectivo y refleja una búsqueda sonora cada vez más personal. El tema fue producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad y cuenta con un videoclip dirigido por el propio cantante.

La gira 2026 incluye presentaciones en distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, entre ellas Lima, Córdoba, Santa Fe, Montevideo, Mendoza, Buenos Aires, La Plata y Rosario. En Neuquén, el encuentro permitirá recorrer sus nuevas composiciones y también escuchar algunas de las canciones que marcaron su carrera.

El recital será en el Teatro Español de Neuquén capital y las entradas se encuentran disponibles a través de TuEntrada.

El recital será el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Teatro Español de Neuquén capital. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma TuEntrada, mientras que la producción del espectáculo está a cargo de Highlight.