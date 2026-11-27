Claudia Villafañe se emocionó al hablar de sus tres nietos durante su paso por La cocina rebelde, el ciclo de Eltrece. Allí compartió las comidas que les prepara, el modo en que los consiente y una anécdota familiar que dejó a Roma, una de sus nietas, al borde del llanto.

La emoción al hablar de sus nietos

La charla comenzó cuando Jimena Monteverde le preguntó por su reciente viaje a Miami, donde sorprendió a uno de los chicos. "Claudia se fue en los últimos días y sorprendió a su nieto en Miami. ¿Le cocinaste algo allá? ¿Él te pide algo cuando vos llegás allá? ¿Cuál es el plato que él te pide siempre?", quiso saber la conductora. "Ñoquis, siempre, y también milanesas", respondió Villafañe.

Claudia Villafañe reveló la broma de Dalma Maradona que hizo llorar a su nieta: "¿Me querés más a mí?"

Monteverde reparó entonces en la emoción de su invitada: "Te emocionás cuando hablás de él". La empresaria quedó al borde de las lágrimas al admitir que el vínculo con sus nietos la conmueve.

"Los malcriás y hacés por ellos lo que no hiciste por tus hijos"

Villafañe explicó que una de las rutinas que más disfruta es cocinar cuando los chicos vuelven de entrenar. "Estoy acostumbrada cuando viene de entrenamiento. Milanesas tenés que tener tres o cuatro para cada uno, los malcriás y hacés por ellos lo que no hiciste por tus hijos", reconoció.

Monteverde acompañó la reflexión: "Para los que no son abuelos, es un amor tan diferente, es distinto, que uno no lo puede describir".

La broma de Dalma que hizo llorar a Roma

La charla derivó en las bromas que suelen hacerle sus hijas por su cercanía con los chicos. "Aparte los chicos te dicen 'vos querés más los nietos que a nosotras'. Y les digo la verdad, sí (risas), no voy a mentir", reveló Villafañe. Luego relató la situación que se produjo entre Dalma Maradona, Roma y Benja.

Según contó, Dalma le pidió permiso a su hija para hacerle un chiste, aunque la niña no sabía de qué se trataba. "Dalma, el otro día le dijo a Roma si le podía hacer un chiste. '¿Te puedo hacer un chiste?', le dijo. Y Roma le dijo que sí, pero no sabía qué chiste era. Y le dijo 'para La Tata, su nieto preferido es Benja', y Roma se puso a llorar", relató.

"Y yo le digo '¿por qué le hacés eso a la nena?'. Y a Roma le dije 'no, no es verdad, yo los quiero a todos por igual. Pero lo que pasa es que Benja, que tiene 10 años, fue mi único nieto durante mucho tiempo, después viniste vos y yo quiero a los tres por igual'", agregó.

"No tenía forma de zafar"

La explicación no terminó de conformar a Roma, que volvió a consultarla por el afecto que siente por cada uno de sus nietos. "Y ella me dijo 'Tata, ¿vos me querés más a mí que a los otros dos?'. 'No, los quiero a los tres por igual'. 'Entonces yo me enojo', me contestó. No tenía forma de zafar", cerró Villafañe.

El recuerdo del partido despedida de Maradona

A 25 años del partido despedida de Diego Maradona en La Bombonera, Claudia Villafañe volvió a evocar la noche del 10 de noviembre de 2001.

En su paso por La cocina rebelde, la empresaria se refirió a la emoción que le generan las imágenes de aquel encuentro, a la presencia de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, y al significado que adquirió entonces la frase "la pelota no se mancha".

"Veo las fotos y te da piel de gallina, fue tremendo pero muy lindo. La otra vez escuché hablar al Turco Husaín y a los mejores que estaban ese día y fue muy lindo, la verdad", sostuvo.

También se refirió a la campaña que Dalma protagonizó a partir de la frase que pronunció Maradona al finalizar el partido. "Dalma se emocionó cuando la llamaron para hacer esa publicidad, porque es una frase muy icónica", explicó Villafañe.