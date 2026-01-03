Claudia Villafañe volvió a sorprender al público de MasterChef Celebrity al regresar al programa gastronómico de Telefe como invitada especial y, además de cocinar, revelar una intimidad familiar que generó risas y revuelo en el estudio. La empresaria reemplazó durante dos semanas a Maxi López, quien se ausentó por la reciente paternidad de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson.

En medio de su participación, Claudia Villafañe, primera campeona del certamen en 2020, se animó a contar una anécdota que involucra a su nieto Benjamín Agüero, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero, y a uno de los jurados más exigentes del ciclo: Germán Martitegui.

Según relató la empresaria, el fastidio de Benjamín Agüero con Germán Martitegui nació durante la primera temporada del reality, cuando el chef le hizo una crítica contundente a una bruschetta que ella había presentado. Aquella devolución televisiva quedó grabada no solo en la memoria de Claudia Villafañe, sino también en la del pequeño, que desde entonces no olvidó ese momento.

Todo surgió cuando Germán Martitegui, con su estilo irónico, lanzó un comentario al aire comparando la ausencia de Maxi López y el reemplazo por Claudia Villafañe, mezclando elogios con un “palito” que despertó carcajadas. Fue allí cuando la empresaria recordó aquella primera devolución que, según contó, marcó un antes y un después.

“Me tocó la mala suerte que mi primer devolución…”, comenzó diciendo Claudia Villafañe, antes de revelar la reacción de su nieto. “Lo que pasa es que mi nieto todavía no te encontró”, lanzó entre risas, dejando en claro que el enojo de Benjamín Agüero sigue latente pese al paso del tiempo.

La respuesta de Germán Martitegui no tardó en llegar. “Cada vez es más grande”, comentó el chef, mientras Claudia Villafañe reforzaba la idea ante cámara: “Está grande y está esperando encontrárselo”. Luego, la empresaria explicó el origen del enojo: “Mi nieto lo odia desde esa noche que me vio en televisión y no entendía por qué me decían cosas feas”.

Finalmente, Claudia Villafañe contó que con el tiempo logró explicarle a Benjamín Agüero que Germán Martitegui no tenía malas intenciones y que, en realidad, era buena persona. Sin embargo, cerró con humor: “No creo que Germán me tenga miedo, pero bueno, tiene miedo que Benja lo venga a buscar”. ¿Habrá pronto un encuentro para sellar la paz?