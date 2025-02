La emoción de Claudia Villafañe al ver que su nieta inició primer grado: “Cuando la vi…”

En diciembre del año pasado, Claudia Villafañe anunció que su nieta Roma, hija de Dalma Maradona, había terminado el preescolar. Es por eso que, ahora, expuso cómo fue el inicio de las clases para ella. Es que la pequeña comenzó un nuevo camino al iniciar primer grado, por lo que la abuela no pudo ocultar su emoción.

Es que el inicio de la primaria marca un hito en la infancia de los chicos. Es por eso que Claudia Villafañe no se lo quiso perder, por lo que acompañó a su nieta en esta jornada. De este modo, expuso las primeras imágenes de su nieta para dar el puntapie inicial y todas las sensaciones que le genera verla así.

Se debe a que Roma, antes de salir de su casa, posó con su uniforme para su abuela, por lo que allí ocurrió el primer sobresalto. Al verla con la pollera de color gris, la chomba blanca con detalles negros y la insignia de la institución, fue inevitable no emocionarse.

Tanto es así que en una de las fotos se pudo ver a Claudia Villafañe tirada en el piso abrazando a su nieta: “¡Roma empezó primer grado!”. Es por eso que, a la foto de ambas tiradas en el piso, le agregó un divertido comentario: “Desmayada cuando la vi con el uniforme de la primaria”.

En este sentido, hace algunos meses, Claudia Villafañe habló sobre cómo vive este hecho de ser abuela: “Mi abuelazgo fue cambiando, fueron cambiando las etapas. Benja ya tiene 15, yo fui una abuela teóricamente joven. Hacía muchas más cosas de las que puedo hacer ahora con la más chiquita. Me canso un poco más, pero igual no dejo de hacerlas, por supuesto”.

Haciendo foco en Roma destacó cómo es su vínculo: “Roma es la que quedó en el medio y es muy celosa de Benja. Azul, la más chiquita, no entiende mucho. Y Benja se lo hace a propósito, viene corriendo, me abraza y dice ‘es solo mi abuela’. ‘No, no es la tuya sola, es mi abuela también’, le dice ella y ahí empiezan a pelearse. Pero la verdad es que estoy muy contenta con mis tres nietos”.

Además, teniendo en cuenta que en estas fotos no se pudo ver el rostro de la pequeña, Claudia Villafañe recordó de quién fue esta decisión: “Lo decidió el papá porque son muy chiquitas y por ahí si van con los otros abuelos a la calesita o una plaza, nadie sabe quiénes son. Es para preservarlas. Igual, Roma ya quiere tener un canal de YouTube. Salió a la madre, le encanta. La educación se lo dejo a los padres. Yo deseduco, estoy para malcriar”.