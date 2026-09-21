Nicolás Repetto confirmó su regreso a la conducción televisiva después de ocho años sin encabezar un proyecto de aire. El histórico animador, recordado por ciclos como Nico, Sábado Bus y Fax, cerrará su regreso con eltrece para la temporada de verano.

Durante semanas circuló como un rumor fuerte en la industria del espectáculo, hasta que el propio conductor lo confirmó con un mensaje directo: "Hola, está confirmado", escribió, poniendo fin a las especulaciones.

Cómo se llamará el nuevo programa de Nicolás Repetto

El ciclo se llamará "Clink Clank", en referencia a la icónica muletilla "¡Clink! Caja" que Repetto popularizó en los años 90. El proyecto reunirá nuevamente al conductor con la productora Kuarzo, la misma con la que trabajó en producciones anteriores.

Según trascendió, el programa buscará liderar el prime time de eltrece con un formato de entretenimiento familiar: juegos, invitados de primer nivel, humor y el estilo dinámico que caracterizó la carrera del conductor. Los detalles del formato todavía se mantienen bajo reserva.

Cuándo se estrena

La llegada de "Clink Clank" a la pantalla de eltrece está prevista para enero de 2027, en el marco de la programación de verano del canal.

La vuelta de Repetto a la pantalla reaviva la nostalgia por los formatos de entretenimiento familiar que marcaron su carrera. ¿Logrará "Clink Clank" repetir el éxito de sus ciclos más recordados?