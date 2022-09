La violenta pelea entre Benjamín Vicuña y Nicolás Repetto

Benjamín Vicuña pasó por LPA por América TV y reveló que protagonizó una violenta pelea con Nicolás Repetto años atrás, a raíz de un partido de fútbol.

Primero, el actor chileno fue autocrítico y reconoció que él insulta mucho mientras juega al fútbol. "Soy un gran delantero, puteador. Mis compañeros de Telefe todos saben porque jugábamos los miércoles y tiendo a creer un poco que es la final de la Copa del Mundo y no. Son partidos entre viejos de mierda, soy competitivo. Me la creo muchísimo", reconoció.

"¿Te peleaste con compañeros? Porque el problema es ese", le preguntó Florencia Peña. "Me he peleado con compañeros y una vez también me pelee con Nico Repetto. Me invitaron a esos partidos en Punta del Este y yo extranjero, fui tranquilo, y empecé a jugar, a dar la vida. Había mucho amiguismo ahí y yo era el sapo de otro pozo", recordó Vicuña.

"En un momento me pegaron por atrás y yo reaccioné con un codazo. Era Nico. Él se enojó, se acercó y me tiró un cabezazo. Ahí se metieron todos... pero tiene un remate triste: siguieron todos jugando y me echaron a mí solo. Terminó todo bien, pero me expulsaron", detalló.

"Yo soy muy futbolero, me encanta. Algo juego... pero no soy bueno. No soy calentón en general, solo en el fútbol porque siento que si ya estás jugando hay que jugar. Me gusta, le pongo pasión", cerró el actor respecto a su relación con lo futbolístico.