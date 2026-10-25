Una tarde dedicada a un informe de televisión terminó convertida en una bronca que Coco Sily llevó hasta un estudio de radio. En PH: Podemos Hablar, el humorista recordó aquel trabajo que nunca se emitió y volvió sobre su enfrentamiento con Andy Kusnetzoff. La invitación a una entrevista había reunido a los dos, aunque el invitado llegaba con otros planes.
Durante la conversación sobre las peleas físicas, el invitado defendió una postura que él mismo reconoció como polémica. “Yo reivindico todavía el agarrarse a trompadas, yo sé que es muy polémico lo que digo, pero lo reivindico desde un lugar mano a mano y ante ciertas situaciones”. Esa definición abrió el intercambio sobre una experiencia que también involucraba al anfitrión.
Karina Mazzocco buscó un episodio concreto y preguntó: “¿cuándo fue la última vez que te boxeaste con alguien?“. Coco miró a Andy antes de responder: “Lo fui a buscar para pelearlo”. Sol Pérez quiso saber “¿por qué no se agarraron?” y el humorista reconoció: “Porque él manejó muy bien la situación”.
El reclamo que llevó a Coco Sily a la radio
El encuentro había ocurrido al aire de una FM. Coco Sily había llegado con el enojo por aquel informe, mientras Andy Kusnetzoff lo esperaba como invitado y, según explicó, desconocía ese trasfondo. La entrevista reunió a los dos con expectativas distintas: uno había hecho una convocatoria para su programa y el otro llevaba un reclamo que estaba dispuesto a resolver a los golpes.
La bronca tenía un motivo preciso, que el humorista le recordó al conductor: “Tenías un programa en la tele, me mandaste a hacer un informe, pasé toda la tarde haciendo el informe, y nunca salió el informe. Entonces, yo quedé caliente”. Del otro lado, la respuesta dejó en evidencia que desconocía ese malestar: “Yo lo llamé de invitado. Ni idea todo eso”.
Sin saludarlo, el invitado explicitó para qué estaba ahí: “Me acuerdo que yo fui en pilotome senté, ni lo saludé, y le dije ‘yo no vine al programa, yo vine a cagarte a trompadas’”. La respuesta que recordó de Andy Kusnetzoff fue “si querés nos cagamos a trompadas, pero antes contame por qué”. Coco Sily contó que esa pregunta lo fue calmando hasta que terminaron abrazándose: poder explicar el motivo de su enojo había cambiado el rumbo de aquella visita.