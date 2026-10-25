Los elogios sobre su apariencia empezaron a pesarle a Sofía Solá como una exigencia. La hija de Maru Botana contó que tanta atención la lleva a presionarse para verse siempre de determinada manera y que los rumores de un romance con Franco Colapinto hicieron más difícil su relación con la exposición.

En TikTok, la modelo se mostró con el maquillaje de una producción y advirtió: “Chicos, yo no soy esto”. Esa aclaración dio paso a una explicación sobre el contenido que quiere compartir: “Siempre lo que quiero demostrar es ser un poco más real, para que no estemos todos mostrando en redes algo tan estético, sino generar algo más amigable”. Su intención es que esas imágenes no se conviertan en una exigencia para quienes la siguen.

A sus 21 años, Sofía Solá también se detuvo en las comparaciones que pueden despertar las publicaciones en redes. Las expresiones “quiero ser ella” y “deseo ser ella” representan el efecto que busca evitar entre otras chicas. Por eso, recordó que una imagen cuidada no alcanza para contar todo lo que le pasa a alguien: “Todos tenemos una vida con altos y bajos”.

Los rumores con Franco Colapinto y la presión por su imagen

Las versiones de un romance con Franco Colapinto aparecieron como otro factor de malestar. La modelo las desmintió y contó: “Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘la hija de Maru Botana es una diosa’”.

Al referirse a su imagen, Sofía Solá explicó que incluso los comentarios positivos sobre su aspecto terminan pesándole. “Me molesta hacerme famosa por ser linda. Me molesta, me genero yo misma una imposición de ‘Sofía, debés ser linda’”, expresó. Así describió una presión que también se impone ella misma: sentir que debe estar a la altura de la imagen que circula sobre ella.

Desde el auto, la hija de la cocinera también aclaró que su planteo no buscaba conseguir una devolución sobre su belleza: “No digo para hacerme la pobre y que ustedes digan ‘sos linda’, ‘sos fea’, ‘matada’ o ‘maquillada’”. El maquillaje que llevaba respondía al trabajo que acababa de hacer; mostrarlo no significaba que esa fuera su apariencia de todos los días.