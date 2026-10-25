Zaira Nara confirmó la segunda oportunidad con Jakob Von Plessen y explicó por qué eligió hacerlo público sin dar detalles de su intimidad. “No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero también hay un punto en el que hay una fina línea entre guardarte tu vida privada para vos o mentir”, afirmó al hablar de la decisión.

Durante una entrevista con Puro Show en un evento, la modelo ubicó el punto de inflexión en las versiones que empezaron a circular sobre su relación. “Cuando de repente empezaron a salir algunas cosas dije: ‘Bueno, tampoco estoy para salir a mentir porque no es que es alguien que acabo de conocer’, así que realmente me pareció que era un buen momento para decirlo”, contó. Recordó que comparten una historia previa a esta reconciliación.

El vínculo con Jakob Von Plessen tiene también una historia familiar: son padres de Malaika y Viggo. Para describir qué busca preservar, sostuvo: “Yo valoro mucho mi hogar, mi familia, mis hijos. Ya que estoy tan expuesta en lo que es laboral, todo lo que es privado, la realidad es que no es parte de mi trabajo, entonces no tengo por qué exponerlo”.

Sobre cómo se había producido el acercamiento con Jakob Von Plessen, la respuesta fue más breve: “Es una larga historia, pero me la guardo para nosotros”. El relato de la reconciliación quedó así reservado a la pareja, aunque el regreso ya estaba confirmado públicamente. La modelo eligió contar la noticia sin reconstruir ante las cámaras el recorrido que los llevó a reencontrarse.

La reacción de su entorno sí fue uno de los puntos que compartió Zaira Nara. Contó que su familia está “muy contenta” con el regreso de la pareja y lo expresó con entusiasmo: “Es una es una re linda noticia, así que están todos contentos”. La alegría familiar fue parte de lo que eligió hacer público en la entrevista.

El regreso con Jakob Von Plessen quedó confirmado, pero la modelo eligió separar esa noticia de la historia íntima que la hizo posible. Para Zaira Nara, responder sobre su situación sentimental no implica convertir cada detalle de la relación en información pública. Esa fue la condición con la que decidió contar esta nueva etapa.