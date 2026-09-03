El teatro neuquino vuelve a abrir sus puertas para una propuesta que promete mezclar humor, sensibilidad y mucha emoción. El actor Pablo Cosa presenta este viernes a las 21 horas Conferencia sobre la lluvia, una obra escrita por Juan Villoro que parte de una particular conferencia para terminar recorriendo los recuerdos, los amores y las experiencias de su protagonista. Las funciones se realizan en Ámbito Histrión, ubicado en Chubut 240 de la ciudad de Neuquén.

En diálogo con el programa La noche cae, la radio se enciende, que se transmite por AM550, Pablo Cosa brindó detalles sobre la propuesta y destacó la posibilidad de encontrarse con el público a través de una historia que combina distintos estados y emociones. La obra presenta a un bibliotecario apasionado por los libros y las palabras que intenta llevar adelante una conferencia sobre la lluvia, aunque poco a poco sus propios recuerdos comienzan a ganar espacio y terminan desbordando el relato.

El protagonista intenta brindar una conferencia sobre la lluvia, pero sus propios recuerdos terminan tomando el control de la escena.

A lo largo de la función, la conferencia se transforma así en un recorrido por la memoria, el amor, el humor y aquellas situaciones inesperadas que pueden cambiar completamente el rumbo de una historia. Con una mirada inteligente y poética, la obra propone que detrás de un tema aparentemente sencillo puede esconderse una vida entera, con sus momentos felices, sus contradicciones y también sus heridas.

La propuesta busca generar una experiencia cercana con los espectadores y demostrar que el teatro también puede convertirse en un espacio para mirar hacia adentro. Conferencia sobre la lluvia plantea una historia sensible y entretenida, donde las palabras, los recuerdos y las emociones se mezclan hasta convertir aquella exposición sobre la lluvia en una especie de confesión personal.

Las funciones se realizará este viernes a las 21 horas en Ámbito Histrión, Chubut 240, Neuquén. Las entradas pueden consultarse y reservarse al 0299 15-453-0771. Una invitación para quienes buscan una obra diferente, de esas que no solo se escuchan, sino que también buscan dejar una huella en el público.