El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco continúa con su Ciclo 2026 de Conciertos con los Instrumentos Notables de la Colección Fernández Blanco. La próxima presentación será el miércoles 9 de septiembre a las 19.30, en la sede Palacio Noel, ubicada en Suipacha 1422, en el barrio porteño de Retiro.

La actuación tendrá una particularidad que la convierte en una experiencia excepcional: los músicos neuquinos serán parte del Ciclo 2026 de Conciertos con los Instrumentos Notables de la Colección Fernández Blanco, una propuesta que permite escuchar instrumentos históricos que habitualmente permanecen exhibidos en las vitrinas del museo.

Una de las particularidades del Museo Fernández Blanco es que conserva una de las colecciones más importantes de instrumentos musicales italianos de Latinoamérica, con piezas que abarcan desde fines del siglo XVII hasta comienzos del siglo XX. Los instrumentos son retirados de las vitrinas especialmente para ser utilizados en los conciertos del ciclo, que se realiza tres veces al año.

En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de la presentación del Cuarteto de Cuerdas Confluencias, integrado por Mauricio Aramayo y Aluminé Temis Barrutia, en violines; Arturo Ibáñez, en viola; y Lucía Espeche, en cello. El concierto contará además con la participación del maestro Pablo Saraví, quien se sumará en viola para interpretar una de las obras centrales del programa.

El Cuarteto de Cuerdas Confluencias será protagonista de una nueva fecha del Ciclo 2026 de Conciertos del Museo Fernández Blanco.

El repertorio estará dedicado a dos grandes compositores de la música clásica. La primera parte tendrá como protagonista a Wolfgang Amadeus Mozart, con su Quinteto de cuerdas N.º 4 en Sol menor, K.516, compuesto en 1787. Luego será el turno de Félix Mendelssohn y su Cuarteto de cuerdas N.º 2 en La menor, Op. 13, una obra escrita en 1827 que forma parte del repertorio fundamental para esta formación instrumental.

El encuentro no solo propone una experiencia musical, sino también una oportunidad para acercarse al patrimonio cultural que conserva el Museo Fernández Blanco. El ciclo es coorganizado junto a la Asociación de Amigos del MIFB y se realiza a beneficio de las obras del museo, en el marco de la Ley de Mecenazgo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para obtener información sobre el concierto y el ciclo, los interesados pueden comunicarse a través del correo de la Asociación de Amigos del MIFB.