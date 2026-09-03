La Asociación Civil Artepidol celebra este jueves sus 24 años de trabajo en Neuquén capital con una nueva edición de Domingo Terciopelo, un encuentro que combinará música, poesía, teatro y otras propuestas creadas por sus integrantes. La actividad comenzará a las 19 en Costa Brava, Diagonal Alvear 274.

La propuesta tendrá entrada no excluyente. Quienes puedan colaborar deberán abonar 5.000 pesos, mientras que quienes no tengan dinero podrán participar de todos modos. Gustavo Lupano, presidente de la Asociación Civil Artepidol, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que el aporte permite sostener los talleres y cubrir gastos cotidianos, desde la yerba hasta otros recursos necesarios para mantener los espacios.

Artepidol nació en 2002, después de una de las crisis sociales y económicas más profundas del país. Lupano recordó aquellos meses como un período marcado por la falta de trabajo, dinero y posibilidades de proyectar el futuro. “Armamos esta experiencia como un poco para no morir. Para no morir de pena, de bronca, de angustia”, expresó.

La organización comenzó como una respuesta colectiva ante ese escenario. Lupano señaló que buscaban “resistir, alojarnos, vivir” y que en un principio pensaron que sería una experiencia pasajera. Sin embargo, el proyecto se sostuvo durante 24 años y fue incorporando nuevos talleres, actividades y espacios de encuentro.

Artepidol convirtió la creatividad en una forma de encuentro

La historia de la asociación también está ligada a una experiencia que Lupano conoció en el Hospital Castro Rendón. Allí funcionaba un taller denominado “Canción con Todos”, donde estudiantes de Psicología Social y dos camilleros se reunían en ronda, compartían mates y tocaban la guitarra.

El espacio lo sorprendió por su capacidad para reunir personas alrededor del arte. “Me parecía un acto de resistencia creativa bellísimo”, recordó. Después de conocer aquella experiencia decidió impulsar una propuesta propia vinculada con la salud mental, la creatividad y los vínculos comunitarios.

Lupano también recordó que en aquellos años no existían las redes sociales actuales. Las noticias circulaban por las calles, las organizaciones barriales y los encuentros entre personas. “Las redes esas eran calles, eran personas, era gente real. No era algo digital”, sostuvo.

Con el tiempo, los talleres dejaron de estar destinados exclusivamente a pacientes de salud mental. Se sumaron personas con discapacidad, vecinos que atravesaban situaciones de soledad y quienes necesitaban un espacio para vincularse con otros.

Con el tiempo, los talleres dejaron de estar destinados exclusivamente a pacientes de salud mental

Actualmente, los encuentros se realizan los martes de 16 a 18 en la Sala Alicia Fernández Rego. La propuesta funciona desde hace 24 años de manera completamente autogestiva. “Los compañeros y compañeras que asisten a los talleres no pagan absolutamente nada”, afirmó Lupano.

El grupo estable ronda las 30 personas, aunque en los últimos tiempos la convocatoria llegó a alcanzar a unas 50. La organización también sostiene un food truck que participa ocasionalmente de eventos como la Fiesta de la Confluencia. Según explicó Lupano, esa herramienta permite generar oportunidades laborales para integrantes que se encuentran desocupados o cuentan con ingresos muy bajos.

La actividad comunitaria busca además abrir puertas hacia el mundo del trabajo. Lupano contó que muchos de los participantes viven de pensiones mínimas y que el food truck permite generar una alternativa concreta de ingresos.

El presidente de Artepidol consideró que el contexto social tiene un peso importante sobre la salud mental. “Yo creo que antes que salud mental es salud social”, planteó. En su mirada, los problemas económicos, familiares y laborales también condicionan la posibilidad de proyectar una vida estable.

Lupano cuestionó que muchas situaciones se reduzcan exclusivamente a una explicación vinculada con la química cerebral. Puso como ejemplo a una persona que pierde su trabajo, no logra llegar a fin de mes y atraviesa una crisis. Para el referente de Artepidol, ese cuadro también debe analizarse desde las condiciones sociales y las posibilidades que tiene cada persona de construir vínculos y pensar un futuro.

En ese contexto, ubicó al arte como una herramienta de expresión y encuentro. “Aparece la creatividad, aparece la creación, el arte, y eso es una salida”, afirmó.

Artepidol nació en 2002, después de una de las crisis sociales y económicas más profundas del país

También destacó el valor de compartir esas experiencias con otras personas. Según explicó, encontrarse con quienes atraviesan situaciones similares permite comprender que el malestar no es una experiencia individual. “Nos damos cuenta de que no somos los únicos que sentimos de esa forma, que no somos anormales y que no estamos solos”, señaló.

Para Lupano, ese vínculo también permite recuperar la capacidad de proyectar. “Nos convertimos en una máquina de convocar futuro con Artepidol”, definió. El encuentro con otros, sostuvo, permite recuperar el proyecto, la tarea y una relación más saludable con la vida.

El Domingo de Terciopelo reunirá música, teatro y poesía

La celebración por los 24 años tendrá como escenario Domingo de Terciopelo, definido por Lupano como el espacio comunitario de Artepidol. La jornada comenzará con la presentación de Autómata Personal, banda que regresará a los escenarios después de un período dedicado a la grabación de un nuevo disco.

También participará Crash Teatro, con la propuesta “Criaturas”, basada en monólogos. Lupano anticipó que será una de las presentaciones humorísticas de la jornada.

El encuentro con otros, sostuvo Lupano, permite recuperar el proyecto, la tarea y una relación más saludable con la vida.

A esas propuestas se sumarán artistas y participantes de Artepidol con poesía, música y otras intervenciones. La idea es mantener el carácter abierto del encuentro y reunir a distintas expresiones alrededor de la celebración.

“Pueden venir con toda la familia. Apto para todo público. Vengan con sus niños, niñas”, invitó Lupano. La actividad está pensada para extenderse durante varias horas y terminar con música, baile y un momento compartido entre los participantes.

La entrada mantiene el carácter no excluyente que la asociación sostiene en sus actividades. “Si no tienen la plata, pueden ir igual. Que vayan”, remarcó Lupano. Quienes puedan colaborar aportarán 5.000 pesos, destinados al sostenimiento de los talleres.