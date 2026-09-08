El presente de Ángela Leiva quedó atravesado por un inesperado conflicto judicial que impacta directamente en sus shows. La cantante no podría interpretar algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”, debido a una disputa relacionada con los derechos de autor de esas canciones.

El reclamo fue iniciado por Silvia, viuda de Héctor “Chiqui” Percovich, señalado como autor de los temas. Según se explicó en LAM, la mujer sostiene que durante años no habría recibido las regalías correspondientes por las composiciones y decidió avanzar legalmente para reclamar lo que considera que le corresponde.

La periodista Carolina Molinari dio detalles del expediente y aseguró que existe una resolución que podría complicar la próxima presentación de Ángela Leiva en Córdoba. "Ella está reclamando porque nunca recibieron regalías por las canciones", explicó la panelista, quien además indicó que la medida impediría que la artista cante o incluso mencione esos títulos durante el recital.

Del otro lado, Alejandro Romero, mánager de Ángela Leiva, cuestionó el planteo realizado por la viuda y sostuvo que el reclamo debería canalizarse mediante SADAIC, organismo encargado de gestionar el pago correspondiente a los autores. "No fuimos notificados de este fallo", afirmó el representante al referirse a la situación judicial.

Sin embargo, desde el entorno de Silvia remarcaron que el planteo no estaría relacionado únicamente con las regalías tradicionales. "Se está reclamando el cobro de las reproducciones digitales", explicaron. En ese sentido, Carolina Molinari aportó un dato que dimensionó la disputa: de acuerdo con su información, la suma vinculada a los ingresos de las canciones alcanzaría unos 150 mil dólares mensuales.

La viuda de Héctor “Chiqui” Percovich también puso bajo la lupa la autoría de las composiciones. Según relató Carolina Molinari, Silvia asegura que su marido fue el único creador de las canciones, aunque actualmente figurarían registradas a nombre de otras personas. "El marido es el único autor de las canciones, a pesar de que está inscripta a nombre de otras personas y ella no sabe por qué pasó eso", explicó la panelista.

¿Pierde Ángela Leiva?

A ese reclamo económico se suma un fuerte malestar personal. De acuerdo con el relato de Silvia, Percovich habría tenido intención de entregarle los manuscritos originales de sus canciones a Ángela Leiva, pero finalmente desistió luego de atravesar situaciones que la viuda describió como "destrato". Tras la muerte del compositor, la mujer decidió continuar con el reclamo para esclarecer lo ocurrido.

"Cada artista presenta un repertorio fijo de canciones que siempre se hacen los shows. Los temas de mi marido tendrían que estar, pero ella durante años no los planilló y ponía otros temas que no cantaba", sostuvo Silvia en diálogo con LAM. Y cerró con una frase contundente que refleja el origen de su decisión de avanzar judicialmente: "Después de que murió, le juré a él que esto no iba a quedar así".