José María Muscari se presentó ante la Justicia en la causa que investiga la muerte de Ernestina Pais y buscó despejar una de las dudas que más había circulado tras el accidente. El director teatral aclaró si estaba o no en comunicación con la conductora al momento del choque contra el Tren de la Costa, ocurrido en San Isidro.

La declaración de José María Muscari apuntó a reconstruir qué ocurrió en las horas previas al siniestro y cuál era el vínculo de Ernestina Pais con la obra a la que se dirigía. Según explicó ante los medios después de declarar, fue él quien decidió acercarse a la Fiscalía para aportar contexto sobre la vida actual de la artista y evitar que esa responsabilidad recayera sobre el hijo de ella.

El productor fue tajante al marcar la cronología del hecho y negar que la conductora estuviera apurada por llegar al teatro. "Está bueno aclarar para no tergiversar nada. La función era a las 21.00hs. y el accidente fue a las 19.30hs. no estaba llegando tarde a ningún lugar", sostuvo, en medio de las versiones que circularon luego de la tragedia.

Además, Muscari habló del estado emocional de Ernestina Pais y rechazó cualquier interpretación que intentara instalar otra lectura sobre lo ocurrido. "Lamentablemente es más triste decir que quien más quería vivir era Ernestina. No era una persona con ninguna crisis, si claro, algo que es de público conocimiento, estaba con tratamiento", expresó al referirse a la conductora.

La causa tomó especial relevancia después de que la fiscal Carolina Asprella ordenara peritar el teléfono de la víctima. El objetivo de esa medida es determinar si estaba hablando con alguien en el instante del accidente, aunque el procedimiento sobre su iPhone 16 todavía depende de que se consiga el acceso al dispositivo. También se esperan los resultados de los análisis de sangre y orina.

Frente al avance de las especulaciones, José María Muscari ya había publicado un comunicado en redes sociales para precisar la secuencia. “A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono. Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”, indicó.

Con esa explicación, el director buscó dejar en claro que su llamado fue posterior al choque y que no existía una conversación en curso con Ernestina Pais cuando ocurrió el siniestro. “Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos sólo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación. Gracias”, cerró, en un mensaje dirigido a frenar las versiones alrededor del caso.