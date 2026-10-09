El mensaje con el que Marcela Tinayre despidió a Piero tuvo una destinataria especialmente cercana: su nieta Ámbar De Benedictis. La conductora recordó al cantautor en sus redes y le hizo llegar su cariño a la joven, que atraviesa la pérdida de su abuelo paterno.

El afecto quedó expresado en una frase dirigida a los seres queridos del músico: “Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”. Ámbar es hija de Juana Viale y Juan De Benedictis, hijo del artista. Ese vínculo familiar explica el lugar especial que ocupó la joven en la publicación de su abuela materna.

La historia entre ambas familias comenzó con la relación que Juana y Juan mantuvieron a principios de los años 2000. Aunque la pareja se separó, conservaron un trato cordial entre sus entornos. Para Marcela Tinayre, la muerte de Piero también implicó acompañar a su nieta en una despedida que la toca de manera directa.

El cantautor murió el 7 de octubre, a los 81 años, después de permanecer internado en el Hospital Italiano. Juan y Ámbar asistieron el jueves al velatorio en la sala Lázaro Costa, en el barrio porteño de Belgrano. Allí se reunieron con familiares, amigos y colegas para despedir al músico.

Al construir su homenaje, Marcela Tinayre eligió una imagen de Piero y la acompañó con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Sobre esa postal escribió: “Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero”. La publicación reunió así la música con el reconocimiento a su calidad humana.

El vínculo de Ámbar con su abuelo también había quedado reflejado en sus propias redes. En abril de 2025, cuando él cumplió 80 años, lo visitó en su casa y compartió fotografías del encuentro. Una de las imágenes mostraba al cantautor leyendo una historieta en su hogar, como parte de esos recuerdos cotidianos.

Las palabras de su abuela materna acompañaron ahora otra instancia de esa historia familiar. La dedicatoria permitió que la publicación tuviera un gesto concreto de cercanía para Ámbar. Marcela Tinayre eligió nombrarla dentro de una despedida dirigida a toda la familia, con un saludo que hizo explícito su cariño en medio del duelo.