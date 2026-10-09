El duelo de Fiore De Benedictis por la muerte de Piero quedó atravesado por un recuerdo que eligió destacar: la forma en que su padre le enseñó a vivir. La hija del cantautor compartió una carta en sus redes, acompañada por fotografías de momentos que pasaron juntos.

Al recordar ese aprendizaje, Fiore De Benedictis escribió: “Seguiré al sol, que viva el gran amor, que tiene dolor, que tiene dolor. Yo soy tu sangre mi viejo. Me dejas la manija de vivir la vida al máximo como me enseñaste. Gracias”. El agradecimiento convivió en ese pasaje con el dolor y las ganas de seguir adelante.

El músico murió el miércoles 7 de octubre, a los 81 años, después de permanecer varios días internado en el Hospital Italiano. Desde su entorno habían señalado que “se encontraba muy grave”. La carta de su hija mostró cómo atraviesa la pérdida de Piero desde ese vínculo familiar, con palabras dedicadas directamente a él.

El jueves se realizó el velatorio en la Ciudad de Buenos Aires y para este viernes 9 de octubre está previsto el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta. La despedida también tuvo una expresión en redes, donde Fiore eligió compartir recuerdos y palabras dirigidas a su padre.

La carta de Fiore De Benedictis para Piero

En otro tramo del mensaje, la joven expresó lo difícil que le resulta aceptar la muerte: “Estoy cediendo a la dificultad pero quién no ha probado hacer cambiar al viento, antes de caerse y no moverse más. Como explicamos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja… y bueno… también es bueno llorar…”. La reflexión hizo lugar al llanto como parte del duelo.

La cercanía que habían compartido apareció también en el pasaje más doloroso de la carta: “Hoy tengo nublada la sonrisa, pero qué regalo tan grande tenerte tan cerquita, aguante la ternura, aguante vos, yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos… Te amo para toda la vida la vida la vida la vidaa!!!”.

Las fotografías sumaron a esas palabras momentos de la historia entre padre e hija. Al hacerlos públicos, Fiore De Benedictis incorporó escenas de su vida con Piero a la despedida. Esos recuerdos acompañan ahora la promesa de no olvidarlo que dejó escrita, junto con el agradecimiento por haberlo tenido cerca.