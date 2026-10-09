Una visita de cumpleaños había sido una de las pocas ocasiones en las que Ámbar de Benedictis mostró públicamente a su abuelo, Piero. Las nuevas fotos, tomadas durante el velatorio del cantautor en la Ciudad de Buenos Aires, la registraron conmovida mientras acompañaba a su familia.

El vínculo entre ambos había tenido una aparición pública en abril de 2025. Para el cumpleaños número 80 del cantautor, la joven lo visitó en su casa y publicó imágenes del encuentro. Una de esas fotografías mostraba al músico leyendo una historieta en su hogar, en una escena cotidiana que ella decidió compartir.

Ahora, Ámbar de Benedictis se acercó a la sala Lázaro Costa para despedirlo después de su muerte a los 81 años. La ceremonia se realizó el jueves, sobre la calle O’Higgins. Con un canguro gris con capucha y una campera beige, permaneció cerca de sus familiares mientras atravesaban la despedida. Las fotos registraron su tristeza durante la jornada.

En los registros difundidos no aparece Juana Viale, su mamá, un detalle que llamó la atención sobre quiénes acompañaron a la familia. Sin embargo, las fotografías conocidas no permiten confirmar que la conductora haya faltado al velatorio. Son imágenes de algunos momentos y de parte de los presentes; su falta de aparición ante la cámara no acredita una ausencia.

Quien sí fue fotografiado allí es Juan de Benedictis, hijo de Piero y padre de Ámbar. La presencia de ambos reunió a dos generaciones atravesadas por la misma pérdida. Para la joven, de 23 años, se trataba de despedir a su abuelo paterno; para Juan, la jornada significó el adiós a su padre.

Amigos y colegas también se acercaron a acompañar a los seres queridos del artista. Durante décadas, Piero había construido una trayectoria ligada a canciones como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo. El velatorio convocó así a personas de su entorno familiar y de su vida musical, reunidas en la sala de Buenos Aires.

Entre aquella visita de cumpleaños y las fotos de este jueves, el recuerdo familiar adquirió otro significado. Ámbar de Benedictis había mostrado a su abuelo en la intimidad de su casa; ahora, las cámaras la registraron durante su despedida. La imagen del músico leyendo una historieta queda como una postal anterior al duelo, conservada por su nieta.