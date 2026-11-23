Lizy Tagliani reconoció enseguida la foto de su infancia que recibió el domingo 22 de noviembre en MasterChef Celebrity (Telefe). Su mamá la había llevado al Chaco para que conociera a su papá biológico, pero el encuentro no se concretó. Frente a las cámaras, la humorista contó qué sabía de aquel día por sus tías, que años después le permitieron reconstruir lo que había pasado con su padre.

La foto acompañaba una carta de su maestra de primaria. Era la sorpresa que el programa les había preparado a los ocho participantes de la gala de beneficios del 22 de noviembre: cada uno encontraría recuerdos de sus años de escuela y tendría una hora para cocinar un plato inspirado en esa época. Cuando le tocó hablar, Lizy Tagliani quiso explicar por qué esa imagen tenía un valor tan especial para ella.

La historia detrás de la foto que llevó a Lizy Tagliani de vuelta al Chaco

“Esta foto es de la única vez que mi mamá me llevó al Chaco para que conociera a mi padre biológico”, contó la comediante. Al explicar por qué aquel viaje terminó sin que llegaran a verse, precisó de quiénes había escuchado esa parte de la historia: “Según cuentan mis tías, dicen que llegó, se puso a llorar, se fue y no me pudo conocer”.

La carta de su maestra también dio pie a un recuerdo distinto. En un acto del colegio le había tocado interpretar a una escocesa y le permitieron usar una pollera para salir a escena. Al recordarlo, se emocionó hasta las lágrimas. Para ella, la importancia de aquella actuación tenía que ver con algo que ya sabía de sí misma y que entonces había podido expresar.

“Ese día, yo ya sabía quién quería ser. Nunca más volví a ser el Luisito que todos esperaban y empezó a nacer Lizy”, dijo. Wanda Nara escuchó el relato y le respondió: “Que lindo mensaje das. Hay que ser quien uno quiere ser”.

A la hora de elegir qué cocinar, Lizy Tagliani volvió a un recuerdo de su mamá. Tomó como referencia las recetas que ella preparaba en casa e hizo un guiso de arroz. La emoción que había sentido al ver la foto en su mesada la acompañó mientras cocinaba y al presentar el plato, que recibió elogios del jurado.