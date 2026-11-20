Lizy Tagliani protagonizó un divertido ida y vuelta con Sebastián Presta en MasterChef Celebrity. Su respuesta con doble sentido provocó las carcajadas de Wanda Nara y sorprendió a todos en el estudio.

Este miércoles, una nueva gala del ciclo de Telefe dejó un momento desopilante. En medio de un desafío en el que los participantes tuvieron que cocinar en parejas, ambos demostraron que tenían muy buena química.

Cómo empezó el intercambio

Todo comenzó cuando la conductora aprovechó que la dupla estaba frente al jurado para hacerles una pregunta bastante particular.

"¿Qué tiene Sebas que vos no tenés, Lizy?", le consultó Wanda a la humorista, sin imaginar que la respuesta de sus compañeros daría lugar a una seguidilla de ocurrencias.

"Carisma", lanzó Presta, rápido y sin dudarlo. Lizy no dejó pasar el comentario y reaccionó entre risas: "Eh, carisma".

Lejos de quedarse ahí, el actor redobló la apuesta y sumó: "Buen gusto". Desde atrás, Juli Poggio también quiso participar de la conversación y gritó: "Pelo".

La respuesta de Lizy

La respuesta le dio pie a Tagliani para continuar con las bromas y retrucar: "Eh, lampiño. Es lampiño, yo no. Bigote estamos ahí", comentó divertida, mientras el resto de los presentes seguía atentamente el intercambio.

El momento más picante

Sin embargo, el momento más pícaro llegó cuando Wanda decidió invertir la pregunta. Quiso saber qué tenía Lizy que Sebastián también tuviera.

"¿Y qué tiene Lizy que vos tengas, Sebas?", preguntó la conductora.

La humorista no necesitó demasiado tiempo para responder y lanzó una frase sin ningún tipo de filtro: "Bueno, no hace falta. Ya está".

Con una clara insinuación de doble sentido, Lizy hizo una picante referencia a la intimidad de Presta. Eso provocó una explosión de risas en el estudio.

Sebastián acompañó el remate con un contundente "Ya está", mientras Wanda se tapaba la cara, completamente tentada.