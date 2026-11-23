Hernán “Mala Fama” Coronel ganó la medalla de oro y Josefina “China” Ansa se quedó con la de plata en la gala de beneficios de MasterChef Celebrity que Telefe emitió el domingo 22 de noviembre. Julieta Poggio recibió el delantal negro por su pizza a la piedra y deberá cocinar por su permanencia en la gala de eliminación de la octava semana.

Para Josefina “China” Ansa, la inspiración vino de los almuerzos que compartía con sus maestras. La periodista recordó esas comidas al abrir una de las cajas misteriosas: esta vez, los participantes encontraron sus cuadernos de primaria, cartas de sus docentes y fotos de cuando eran chicos. “El colegio para mí fue una contención cuando no tenía casa o no teníamos para comer. Mi mamá me mandaba la vianda de pan con manteca y yo comía con mis maestras”, contó.

Después de la lectura, Germán Martitegui explicó qué relación tenían esos recuerdos con la prueba: “La idea es que puedan volcar en un plato libre toda esa emoción de aquel niño o niña que fueron. Es volver a esos momentos en los que atesoraban los olores, aromas y emociones”. Damián Betular agregó: “Tienen que transportarse a ese lugar que los hizo tan felices”.

Los ocho participantes tuvieron tres minutos para elegir los ingredientes en el mercado y una hora para cocinar. Lizy Tagliani, Marta Fort, Sebastián Presta, Karina Mazzocco y Nazareno Casero completaron el grupo que compitió por las medallas. Aunque cada uno podía elegir su receta, dos participantes que venían de ganar juntos una prueba se decidieron por el mismo tipo de pizza.

Quiénes ganaron las medallas y quién recibió el delantal negro

Hernán Coronel preparó una pizza a la piedra con muzzarella, fugazzeta, jamón, panceta y sus “chimirriquis”. Con esa combinación, el líder de Mala Fama consiguió el oro. Josefina Ansa transformó el pan con manteca de su vianda escolar en una tostada con rúcula, cebolla caramelizada, panceta y huevo poché. La sirvió con café con leche y se llevó la plata.

Julieta Poggio también hizo una pizza a la piedra, pero eligió jamón crudo, tomates y berenjenas. El miércoles 18 de noviembre había subido al balcón junto a Hernán Coronel después de cocinar en dupla, separados por un muro. Cuatro días más tarde, el jurado premió la pizza del músico y consideró la de Julieta Poggio la menos lograda de la gala. El delantal negro la envió directamente a la eliminación, sin pasar por la última chance.