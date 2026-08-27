La casa de los Buendía, uno de los escenarios centrales de Cien años de soledad, fue concebida para crecer, envejecer y finalmente desaparecer junto con la familia creada por el genial escritor colombiano Gabriel García Márquez. Su construcción demandó cerca de dos años y obligó a combinar técnicas de arquitectura, escenografía y efectos especiales para reproducir las distintas etapas de la historia.

La construcción permitió modificar la vivienda a medida que avanzaba la historia de los Buendía.

Según reconstruyó El Espectador en un artículo publicado este miércoles, los arquitectos Carolina García Castro y Jorge Alberto Yepes, de la empresa Desde Cero, estuvieron al frente del diseño y la construcción del espacio, que debía condensar los 100 años y las siete generaciones de los Buendía. El proyecto comenzó con una investigación sobre las raíces reales de la obra de "Gabo" García Márquez, que incluyó recorridos por Aracataca y la zona bananera colombiana.

Dónde está emplazado el set

La casa fue construida en Alvarado, en el departamento colombiano de Tolima, donde también se levantó el pueblo de Macondo. Para protegerla de las condiciones climáticas y permitir su transformación durante el rodaje, la estructura completa se instaló dentro de un hangar de casi 3.000 metros cuadrados. En el exterior se construyó únicamente una réplica de la fachada, el zaguán y una parte de la sala para las tomas abiertas.

El desafío consistía en que la vivienda no fuera un escenario estático. Debía comenzar como una construcción sencilla de madera y convertirse progresivamente en una casa de dos pisos, poblada de objetos, plantas y habitantes, hasta mostrar las huellas del deterioro y el abandono. Para conseguirlo, los equipos desarrollaron soluciones que permitían modificar rápidamente pisos, paredes y otros elementos sin reconstruir completamente el espacio.

El set reprodujo el crecimiento, el deterioro y la transformación de la casa a lo largo de un siglo.

La estructura, aunque debía aparentar pertenecer a otro siglo, fue construida con criterios contemporáneos de seguridad. Debajo de las columnas de madera había una estructura metálica y la cimentación respondía a las exigencias del rodaje.

El segundo piso, incluso, debía soportar el peso de grúas y plataformas móviles utilizadas por las cámaras. Las tejas que simulaban barro fueron realizadas con fibra de vidrio para reducir el peso y permitir escenas como las protagonizadas por Mauricio Babilonia.

Se planificaron todos los detalles

El deterioro de la casa también requirió una compleja planificación. Las inundaciones y el abandono que marcan el tramo final de la historia obligaron a instalar sistemas de impermeabilización y trabajar entre las pausas del rodaje. El equipo de paisajismo debía desmontar la vegetación para permitir las intervenciones y luego volver a reconstruirla.

Así, la casa se convirtió en mucho más que un decorado. Arquitectos, diseñadores, paisajistas y técnicos trabajaron de manera coordinada para que el espacio acompañara el paso acelerado de un siglo. Y cuando llegó el final, quienes la habían construido tuvieron también que participar de su destrucción, en una despedida que replicó el destino de los Buendía.