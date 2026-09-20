La despedida de La Noche de Mirtha tuvo un mensaje dirigido a quienes esperaban noticias de su conductora. Juana Viale volvió a referirse a la internación de Mirtha Legrand y buscó transmitir tranquilidad, después de una emisión en la que había hablado brevemente de la recuperación de su abuela antes de presentar a los invitados.

Era el tercer fin de semana consecutivo que la actriz se hacía cargo del ciclo nocturno de eltrece. Al comenzar, había explicado el motivo de su presencia: "Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela continúa recuperándose". Después compartió la mesa con Guillermo Pfening, Juana Repetto, Jésica Bossi, Álvaro Navia y Martín Menem, sin ampliar entonces la información sobre la salud de la Chiqui.

La brevedad de aquella intervención tendría relación con el momento en que se registró el programa. Según trascendió, la grabación coincidió con el nuevo ingreso de Mirtha Legrand al Sanatorio Mater Dei. Por eso, Juana Viale habría contado con pocos datos mientras conducía, una circunstancia que ayuda a entender por qué no ofreció un detalle de su evolución.

Antes de terminar la emisión, retomó el tema con una afirmación más contundente: “Antes de despedirme, sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”. Sus palabras pusieron el acento en los controles médicos y expresaron confianza en la recuperación de la conductora.

La información sobre el reingreso indicaba que la histórica figura televisiva permanecía en el Mater Dei por un cuadro de neumopatía. El sábado por la tarde, Ángel de Brito había comunicado una leve mejoría en su estado. Ese dato se sumó al mensaje familiar, aunque Juana no anunció una fecha de alta ni precisó cuándo podría volver su abuela a la pantalla.

En cambio, sí dejó abierta la posibilidad de continuar con el reemplazo: “Creo que el sábado que viene voy a estar nuevamente haciendo el programa, así que un besito a mi abuela”. Juana Viale anticipó así que probablemente volverá a asumir la conducción nocturna, además de mantener su compromiso habitual con Almorzando con Juana los domingos.

La próxima aparición de Mirtha Legrand en televisión quedó, de ese modo, sin una fecha definida. Mientras avanza su recuperación, su nieta seguirá disponible para sostener ambos espacios. El anuncio fue planteado como una posibilidad para el siguiente sábado y dejó claro que la continuidad del programa está cubierta, sin comprometer todavía el regreso de su anfitriona.