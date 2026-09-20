El final de su matrimonio no cambió la manera en que Sol Abraham recuerda los años que compartió con Marcelo Da Corte. Durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada 2026, la tucumana habló de la revelación de su entonces marido sobre su sexualidad y de una decisión que debió tomar en un momento doloroso.

Su relato tuvo un punto que quiso dejar especialmente claro: para ella, el amor que había existido entre ambos no estaba en discusión. Aunque la relación terminó, aseguró que habían sido felices y que no tenía dudas sobre los sentimientos de él. Desde esa certeza explicó cómo atravesó la conversación que modificó el rumbo de la pareja.

La historia había comenzado en 2012, dentro de un ámbito laboral. Se conocieron mientras trabajaban en un canal de música: ella era movilera y él se desempeñaba como productor. A partir de ese contacto se fue formando un vínculo que dejó de ser únicamente profesional y se convirtió en una relación amorosa.

En 2015, tres años después de conocerse, eligieron casarse. Durante esa etapa nació Delfina, la hija que tienen en común. Esos años de pareja y de construcción familiar fueron parte del contexto que Sol Abraham recuperó al hablar de la separación, sin reducir toda la historia del matrimonio a lo que ocurrió en su desenlace.

Al explicar su reacción, la participante contó: “Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”. Así describió tanto su confianza en lo que habían vivido como la respuesta que eligió darle cuando él expresó sus dudas.

La tucumana resumió después ese acompañamiento en otra frase: “Lo apoyé para que pudiera ser quien realmente era”. El dolor por el cierre de la relación convivió, según su testimonio, con la voluntad de que Da Corte pudiera vivir su sexualidad con libertad. Su decisión no pasó por cuestionarlo, sino por respaldarlo durante ese proceso personal.

La consagración de Sol Abraham como ganadora del reality volvió a poner bajo la mirada del público distintos momentos de su paso por la casa, incluido este recuerdo. En aquella conversación, su énfasis había estado en preservar el valor de la historia compartida: reconocer el cambio que atravesaba su marido no significaba, para ella, negar el amor que los había llevado a formar una familia.