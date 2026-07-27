Las versiones sobre una posible reconciliación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a cobrar fuerza luego de que salieran a la luz imágenes y declaraciones que despertaron todo tipo de especulaciones. En medio de los rumores que circulan desde hace semanas, un detalle expuesto en televisión alimentó la posibilidad de que la pareja haya decidido darse una nueva oportunidad.

Todo comenzó en Infama, donde el periodista Santiago Sposato analizó un fragmento de un programa protagonizado por Marcelo Tinelli. Durante esa emisión, el conductor hizo referencia a su historia sentimental y mencionó espontáneamente a Milett Figueroa. “La única novia extranjera ha sido Milett. Le mando un beso a Milett, nos está mirando”, expresó.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó segundos después, cuando Marcelo Tinelli leyó un mensaje que, según contó, había recibido de la modelo peruana. “¿Cómo vas, amor mío? Tienes programa hoy, yo estoy yendo para la casa”, compartió al aire. Esa frase fue suficiente para que Santiago Sposato sembrara dudas sobre el verdadero presente de la relación y preguntara: “¿Pero qué hay acá?”.

El periodista también aportó otro dato que incrementó las sospechas. Según explicó, recibió información de Oliver Quiroz, quien aseguró que Marcelo Tinelli regresó al país el viernes por la mañana y eligió abandonar el aeropuerto por un sector reservado, evitando el contacto con la prensa. Para algunos, ese movimiento alimentó aún más el misterio en torno a su vida privada.

Mientras tanto, Milett Figueroa también rompió el silencio en una entrevista con PrimiciasYa. Allí confirmó que retomó el diálogo con el conductor y explicó que el contacto se produjo por cuestiones legales vinculadas a una notaría. “Hablamos por el tema de la notaría... en toda pareja existen discusiones y eso fue lo que pasó”, sostuvo, dejando entrever que el conflicto que los había distanciado quedó atrás.

Otro episodio que reforzó las versiones fue el intercambio que ambos protagonizaron en Instagram. Luego de una publicación de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli comentó: “Muy hermosa, siempre”, acompañado por un corazón. Consultada por ese gesto, la modelo respondió con una frase que muchos interpretaron como una señal positiva: “Hay un cariño, por supuesto”.

La entrevista también incluyó preguntas sobre las declaraciones que Milett Figueroa había realizado meses atrás en Perú, donde habló de una fuerte decepción durante la relación. Aunque evitó profundizar sobre ese tema y tampoco quiso responder si estaría dispuesta a volver con el conductor, optó por mantener la cautela y preservar su intimidad.

Finalmente, cuando le preguntaron por los rumores que vinculaban a Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda, la modelo fue contundente y evitó alimentar la polémica. “Lo único que puedo decirles es que está todo muy bien con Marcelo y suficiente”, aseguró. Si bien ninguno confirmó oficialmente una reconciliación, los gestos, los mensajes y las recientes declaraciones volvieron a instalar la posibilidad de que la historia entre ambos todavía no haya llegado a su final.