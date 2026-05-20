El final entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejó una señal concreta de que la relación no terminó del todo bien. Aunque el conductor intentó bajar el tono del conflicto, reconoció que hubo distancia, silencio y un gesto de la modelo peruana que terminó exponiendo cómo quedó el vínculo.

En una charla con Karina Iavícoli para LAM, Marcelo Tinelli habló sin rodeos sobre la separación y contó que ya no mantiene contacto con su ex. “No funcionó como cualquier pareja. Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hablé más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados”, confesó.

La frase dejó al descubierto que la ruptura tuvo un cierre más áspero de lo que se había mostrado públicamente. El conductor no apuntó contra Milett Figueroa, pero sí admitió que, al intentar buscarla en redes sociales, se encontró con una barrera inesperada.

“La fui a buscar para mirar en Instagram y no está en ningún lado pero no importa, estoy lejos de hacer una crítica porque entiendo. La molestia puede estar en la otra persona, pero yo tengo una muy buena relación con la familia, con el hermano, con la mamá, son buena gente”, explicó, tratando de separar el malestar personal del vínculo que aún conserva con el entorno de la modelo.

Dentro de ese relato, Tinelli también planteó una mirada más general sobre las discusiones de pareja y las distintas maneras de atravesar una separación. “Creo que las peleas son de a dos, entonces uno puede estar molesto, el otro no, en algún momento después se le pasa, la vida es así”, reflexionó.

La entrevista no se quedó solo en el pasado. Karina Iavícoli también le preguntó por su presente sentimental y el conductor confirmó que está conociendo a otra persona, aunque eligió describir ese vínculo con cautela, sin presentarlo como una relación consolidada.

“Es una relación muy incipiente, la estoy conociendo. Llegó por una amiga de una amiga de Pampita, a la que yo le alquilo la casa en un country y un día me dijo si estaba solo, que quería presentarme a alguien”, reveló sobre Rossana Almeyda. Entre el bloqueo de su ex y una historia que recién empieza, Marcelo Tinelli dejó ver que su vida sentimental volvió a moverse lejos del silencio.