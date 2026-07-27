El enfrentamiento legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando episodios en Italia. Mientras avanza el proceso de divorcio, el delantero utilizó sus redes sociales para compartir una noticia que, según aseguró, representa un triunfo importante en la causa. Desde Milán, el futbolista celebró una reciente resolución judicial y apuntó directamente contra las pretensiones económicas que había presentado su expareja.

A través de una historia de Instagram, Mauro Icardi reveló que la Justicia italiana volvió a fallar a su favor. El jugador comenzó su publicación con un mensaje optimista: "Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución", dejando en claro que recibió con satisfacción la decisión del tribunal que lleva adelante el divorcio con Wanda Nara.

En el mismo descargo, el delantero detalló cuáles eran, según su versión, los montos que le habían solicitado durante el proceso. De acuerdo con lo expresado por Mauro Icardi, los pedidos incluían 250.000 euros mensuales para Wanda Nara, 65.000 euros por mes para cada una de sus hijas y otros 100.000 euros mensuales vinculados al divorcio.

Una guerra que parece estar en su peor momento

El futbolista explicó que esos reclamos económicos ya habían sido rechazados anteriormente por la jueza a cargo del expediente. Sin embargo, destacó que este 27 de julio hubo una nueva resolución que volvió a respaldar su postura y descartó definitivamente esos planteos.

"La declararon inadmisible. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos", escribió Mauro Icardi, quien también manifestó su satisfacción por el funcionamiento del sistema judicial italiano. Además, agregó una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: "Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione".

Una guerra que parece estar en su peor momento

Las declaraciones del delantero volvieron a poner el foco sobre la conflictiva separación con Wanda Nara, una historia que desde hace meses combina disputas judiciales, cruces públicos y constantes repercusiones en redes sociales. Cada avance en la causa suele ser compartido por alguno de los protagonistas, alimentando el interés del público.

Mientras tanto, tanto Mauro Icardi como Wanda Nara continúan a la espera de la resolución definitiva que pondrá fin legalmente a su matrimonio en Italia. Hasta que llegue esa sentencia, el conflicto promete seguir sumando capítulos y manteniendo la atención sobre una de las separaciones más mediáticas del mundo del espectáculo.