Un comentario que parecía menor terminó reavivando una pelea que nunca terminó de apagarse. El conflicto entre Fede Bal y Coscu volvió a explotar en redes y dejó al descubierto una tensión que se arrastra desde hace años. Todo se remonta a los primeros pasos del actor en el streaming, cuando una frase generó un quiebre inesperado. En ese contexto, el actor explicó: “No tengo relación con Coscu, nunca la tuve. Él se enojó”.

Al reconstruir el origen del conflicto, el actor detalló cómo fue ese momento en vivo y señaló: “Yo estaba haciendo mis primeras veces en stream, soy malo stremeando, pero estaba jugando un juego y me dijeron ‘che tenés que streamear con Coscu’”.

En esa misma línea, Fede Bal contó que la situación se desató por una confusión y agregó: “Leí rápido, en ese momento no sabía quién era y dije ‘Coscu, Casky, no sé quién es’. Él estaba viendo o le llegó el recorte y se enojó un montón, pensó que lo estaba ninguneando”.

Con el paso del tiempo, el actor aseguró que intentó recomponer el vínculo y explicó: “Después lo llamé y le pedí disculpas, pero siguió enojado. Y en algún evento me han bajado. (...) Me han dicho que él no quería que yo fuera. Y lo entiendo, a su comunidad no le gustaba que yo estuviera y está bien, no pasa nada”. Sin embargo, también buscó cerrar el tema desde su lugar y remarcó: “No tengo relación, nunca la tuve. Pero no pasó más que eso”.

La respuesta no tardó en llegar. Coscu recogió esas declaraciones y reaccionó con ironía primero, al escribir: “Jajaja, de qué evento lo van a bajar... Cuando me peleaba con Fede Bal al único evento al que podía ir yo era a los asados de mi familia. No había chances de que me invitaran a otro lado”.

Lejos de frenar, el streamer profundizó su postura y lanzó: “Entonces tranquilamente podía no conocerte cuando en un stream te mencionaron y realmente no te conocía, algo que te ofendió muchísimo, pensando que te ninguneaba. Después creciste y te conocí por todo tu ego lastimado, reaccionando, descansándome con todo lo que hacía”.

El momento más tenso llegó cuando Coscu subió el tono y disparó picante: “Fede Bal pel... grande ya. Nunca te mandé a bajar de un evento, quizás no te llamaron porque sos un inútil chavalin".

La frase generó una reacción inmediata. Fede Bal le contestó y respondió: “Seré un inútil, pero hace años que trabajo, no me peleo, no me meto con nadie, ni me burlo de nadie. ¿Podés decir lo mismo capo? Agotado de tener que soportar toda tu agresividad hace años".

Pero el intercambio no terminó ahí. Coscu volvió a cargar y cerró: "Bardea, inventa mierda y dps se hace la víctima de agresividad.Tampoco es para tanto te dije inútil fede balde".