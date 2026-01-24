El reciente reencuentro entre Federico Bal y Laurita Fernández en Mar del Plata no pasó desapercibido y volvió a encender la nostalgia de uno de los romances más recordados de la televisión argentina. La charla, cargada de bromas, complicidad y recuerdos del Bailando, se dio en el ciclo Zona Franca (Blender) y rápidamente se viralizó en redes, generando reacciones de todo tipo entre los fanáticos.

El encuentro fue impulsado por Juanita Groisman, quien logró reunirlos cara a cara en un clima distendido e inesperado. Allí, Fede Bal y Laurita Fernández demostraron que, pese a la historia sentimental que los une, hoy mantienen un vínculo maduro y respetuoso, algo que fue celebrado tanto en el estudio como por la audiencia.

Como suele ocurrir en estos casos, el foco mediático se desplazó rápidamente al presente amoroso del actor. En el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), todas las miradas apuntaron a Evelyn Botto, actual pareja de Federico Bal, quien enfrentó las preguntas de la prensa y decidió hablar con total honestidad.

“Me pasa que no sé manejar esto, me pongo muy nerviosa y me genera mucha ansiedad”, reconoció Evelyn Botto, al explicar por qué a veces evita las cámaras. Además, admitió que entiende el interés que despierta su relación: “Estoy saliendo con el tipo más mediático, entiendo que la gente quiera saber qué pasa”.

Lejos de mostrarse incómoda por el reencuentro con Laurita Fernández, la actriz sorprendió con una postura abierta y sincera. “Él me avisó que iba a pasar lo de Laurita y yo le dije que lo haga. Para los fans es divertidísimo, yo también quería verlos juntos”, confesó, dejando en claro que no siente celos ni incomodidad.

Sus palabras fueron celebradas en el estudio, donde destacaron su franqueza y la forma en que expuso sus emociones sin filtros. Para muchos, Evelyn Botto mostró una madurez poco habitual en medio del ruido mediático que suele rodear a las parejas del espectáculo.

Durante el reencuentro, Juanita Groisman también tuvo un rol clave al presentar una canción que Federico Bal le había compuesto a Laurita Fernández años atrás. El momento fue tomado con humor, aunque el actor bromeó: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”.

Así, el episodio dejó en evidencia cómo las historias del pasado siguen resonando en el presente, mientras Evelyn Botto eligió atravesar la exposición con honestidad, empatía y aprendizaje personal, marcando su propia manera de habitar el mundo del espectáculo.