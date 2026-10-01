La discusión entre Coty Romero y Romina Uhrig comenzó por lo que se podía decir en el stream de Gran Hermano. La correntona aseguró que Telefe le llamó la atención por hablar mal de su excompañera; Uhrig sostuvo que la indicación era general y no buscaba protegerla.

Zoe Bogach dijo que también había restricciones para opinar sobre algunos exparticipantes. Coty Romero, en cambio, vinculó la advertencia que recibió mientras trabajaba para el canal con Romina Uhrig. Así quedó planteada la diferencia central: si se trataba de una pauta para todos en el stream o de una prohibición referida específicamente a ella.

Romina Uhrig dio su versión en La Linterna, el ciclo en el que participa junto a Laura Ubfal. Explicó que el objetivo era evitar críticas a exjugadores y comentarios sobre la intimidad de personas ajenas a la edición que se estuviera emitiendo. Después apuntó directamente contra su ex compañera: “Desde que salimos de Gran Hermano habla constantemente de mí. Inventa cosas y no se hace cargo. Me gustaría que me lo diga en la cara porque cuando la crucé a Coti, bajaba la cabeza”.

La respuesta dejó atrás la discusión sobre las reglas del stream y pasó al terreno personal. “Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí”, lanzó sobre la correntina. También incluyó a quienes la cuestionaban en un reproche más amplio: “Todo esto es por envidia y maldad, porque no tienen vida propia. Todo lo que digan ustedes, la gente mala, no me afecta ni me llega”.

Desde Resumido, Coty Romero contestó que Romina Uhrig no había entendido su planteo sobre Telefe. “No entendió nada, pero qué puedo esperar de una persona que no sabe ni conjugar los verbos. Me tengo que reír”, expresó. Su réplica ya no se limitó al trabajo en el reality: decidió llevar el enfrentamiento al paso de su excompañera por la política.

Romina fue diputada nacional antes de ingresar a Gran Hermano, y la correntina utilizó ese antecedente para redoblar sus críticas. “¿Qué puedo esperar de gente que ha ocupado cargos políticos y ha hecho menos que el diputado que se rasca con la lapicera?”, preguntó. La frase sumó un nuevo frente a la pelea, aunque no aclaró cuál había sido exactamente la instrucción que Coty recibió en Telefe.

El tramo más duro llegó cuando Coty Romero respondió al comentario sobre su salud mental: “Me ha mandado al psicólogo, pero hay gente que tiene que estar presa”. Durante el intercambio, Rolando Barbano aludió a causas por presunto enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero que involucran a Romina Uhrig y a su expareja, Walter Festa. El alcance de la indicación de Telefe sigue siendo objeto de versiones opuestas, mientras la disputa entre ellas ya alcanzó asuntos personales y judiciales.