Antes de conseguir su primera victoria en el TC2000, Valentín Yankelevich buscó compañía en el recuerdo de Romina Yan. Al contar lo que sintió en la vuelta previa de la carrera disputada en General Roca, Río Negro, compartió un pedido íntimo: “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”.

El festejo tuvo una respuesta pública de su abuela, Cris Morena, y también una publicación del propio piloto para reconocer a quienes lo acompañan. En ese mensaje, Valentín Yankelevich incluyó a su círculo cotidiano: “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona”.

El cariño que recibió en los días de carrera también estuvo atravesado por la repercusión de sus recientes declaraciones sobre experiencias difíciles de su infancia. El piloto agradeció tanto los mensajes como los gestos en el circuito: “Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón”.

La victoria llegó el domingo en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, durante su décima presentación en la categoría. El resultado concretó una aspiración que lo acompañaba desde que empezó a correr. La dedicatoria a Romina Yan, fallecida en 2010, agregó una dimensión familiar al resultado que había ido a buscar.

El agradecimiento a Romina Yan puso en palabras la compañía que había sentido a lo largo de la competencia. Lo expresó en el posteo: “Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”.

Cris Morena celebró esa conquista con palabras de orgullo para su nieto: “Maravilloso nieto querido. Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”. La productora también miró hacia el futuro de su carrera: “Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que se viene”.

El saludo de su abuela terminó con una invitación a disfrutar del logro: “Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”. En el relato de Valentín Yankelevich, aquel pedido en la vuelta previa quedó unido a la primera victoria. Al celebrarla, eligió compartir ese instante íntimo junto con los agradecimientos a quienes lo acompañan.