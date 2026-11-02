El DJ y productor estadounidense Juan Atkins, considerado uno de los pioneros de la música techno, murió a los 64 años en Ciudad de México. La noticia fue confirmada por su agencia de representación, Greensmith Artists, a través de las redes sociales.

Atkins fue encontrado inconsciente el sábado en su habitación de hotel, horas antes de una presentación prevista en el YuYu Cine Club de la capital mexicana. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

"Siempre pensamos que habría más"

La agencia despidió al artista con un mensaje en Instagram junto a un video suyo. "Tantos años, tantos escenarios, tantos momentos que nunca olvidaremos (...) siempre pensamos que habría más", escribieron.

El legado de los Belleville Three

Atkins nació en Detroit en 1962 y creció en la localidad vecina de Belleville. Allí conoció a Kevin Saunderson y Derrick May, con quienes formó el trío conocido como los Belleville Three, considerado el grupo fundacional del techno.

Juntos sentaron las bases de un género que nació en los sótanos de Detroit y se expandió por los clubes y festivales de todos los continentes.

Cybotron, Model 500 y el origen del término "techno"

Atkins comenzó su carrera en 1980, cuando formó Cybotron junto a Richard Davis. El dúo lanzó "Clear" en 1983, un disco que definió el sonido del género. También creó el proyecto Model 500, con el que editó temas como "Track Ten" y álbumes como Berdeland y The Berlin Sessions.

El término "techno" surgió de su lectura del libro La tercera ola del sociólogo Alvin Toffler, donde se hablaba de los "techno rebels": personas que se adelantan a su tiempo gracias a la tecnología. Su track "Techno Music", de 1988, ayudó a establecer el nombre del género a nivel internacional.

El adiós de sus compañeros

Kevin Saunderson despidió a su amigo de la infancia con un mensaje en Instagram: "Juan fue el creador del techno, un verdadero visionario que abrió el camino a tantos de nosotros (...) Compartimos un viaje que cambió la música para siempre".

Derrick May también se pronunció: "Nunca se quejaba, nunca decía lo mal que estaba desde hacía años, simplemente hacía su trabajo lo mejor que podía".

La causa de la muerte

Hasta el momento, no hay un informe oficial sobre la causa del fallecimiento. Algunos medios reportaron que habría sufrido un infarto, aunque esa versión no fue confirmada por las autoridades ni por su equipo.

Medios estadounidenses señalaron que Atkins atravesaba problemas de salud desde hacía tiempo, relacionados con la diabetes.

Una carrera que iba a seguir

Atkins se mantenía activo en los escenarios internacionales. Su presentación en el YuYu Cine Club era una de las más esperadas de la escena electrónica de la capital mexicana. Tras conocerse la noticia, el establecimiento canceló el show y anunció la devolución automática de las entradas.

El 22 de octubre de 2026, el músico había celebrado 40 años de producción musical. Tenía previstas nuevas fechas en Estados Unidos y Europa para cerrar el año.