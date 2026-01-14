La idea nació como un deseo personal y tomó forma después de años de maduración. Cris Morena presentó un nuevo proyecto que se corre de la lógica del espectáculo tradicional y apuesta a algo más íntimo: un campamento musical pensado como experiencia creativa y emocional, en un entorno natural y lejos del ruido cotidiano.

El anuncio lo hizo ella misma a través de sus redes sociales, donde se mostró especialmente movilizada al contar de qué se trata la propuesta. “Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno. Estoy super feliz de contarles que pueden ser parte de un campamento musical, que era mi sueño dorado”, expresó, dejando en claro que no se trata de una iniciativa más dentro de su carrera, sino de algo largamente imaginado.

Según explicó, el campamento funciona como un espacio de retiro y creación en contacto directo con la naturaleza. “Es un espacio en medio de la naturaleza donde estamos componiendo, tocando música y grabando, porque hay un estudio. Es algo mágico, que tenía muchas ganas de hacerlo. Va a ser lo más creativo, divertido y alucinante del mundo”, detalló, con un tono que remite más a una vivencia personal que a una propuesta comercial.

El proyecto está impulsado por Otro Mundo, la escuela artística que Cris Morena fundó y dirige, y está orientado a personas con experiencia en el mundo musical. Así lo explicó su director, Tomás Mayer Wolf, quien resumió el espíritu del encuentro: “Vamos a estar grabando, creando, improvisando y respirando música todos los días”.

Desde la organización definen la experiencia como un retiro intensivo, pensado para músicos, compositores, intérpretes y creadores que buscan reconectar con su impulso creativo y su identidad artística. El formato es el de un laboratorio musical, donde se combinan instancias de composición, exploración sonora, grabación y trabajo colectivo, en un clima cuidado y de convivencia.

El campamento se realizará en el Portal Bosque, en Uruguay, entre el 21 y el 26 de febrero. La propuesta es acotada: solo hay 20 cupos disponibles, lo que refuerza la idea de una experiencia personalizada y de cercanía entre quienes participan y quienes coordinan las actividades.

El cronograma incluye alojamiento en una casa colonial, todas las comidas del día, espacios de creación musical, encuentros nocturnos y momentos de intercambio pensados para extender el proceso creativo más allá de lo estrictamente técnico. La intención, según explican, es atravesar un recorrido artístico que también tenga impacto a nivel personal.

El dato que más revuelo generó, sin embargo, fue el valor de la experiencia. El costo para participar del campamento musical es de 1500 dólares por persona. Ese monto incluye la estadía y las actividades, pero no contempla los pasajes ni los traslados hasta el lugar, ni tampoco la cobertura médica.

Con esta propuesta, Cris Morena vuelve a poner en primer plano su vínculo con la música y la formación artística, aunque esta vez desde un lugar más introspectivo. Un retiro creativo, sensible y exclusivo que promete inspiración… a un precio que no pasó desapercibido.