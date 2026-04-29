Después de mucho tiempo de silencio y versiones cruzadas, Paula Chaves rompió el misterio y contó cómo fue el reciente acercamiento con Zaira Nara, un reencuentro que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo.

La conductora habló en Puro Show y no esquivó el tema. Con tranquilidad, relató cómo se dio ese momento íntimo que permitió bajar tensiones luego de años de distanciamiento.

“Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás. Nos encontramos”, expresó Paula Chaves, dejando en claro que el cruce fue tan natural como inesperado.

Según detalló, el encuentro ocurrió en un atelier de moda, donde coincidieron casi por casualidad. Lejos de la incomodidad que muchos imaginaban, el clima fue distendido y cargado de recuerdos compartidos.

Uno de los temas que surgió fue Moro, el perro que ambas compartieron en otra etapa de sus vidas. “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: ‘¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?’”, recordó entre risas.

A pesar del tono amigable, Paula Chaves fue cauta al definir el presente del vínculo con Zaira Nara. “Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas”, aclaró sin rodeos.

Además, reconoció que aún quedan cosas pendientes entre ellas. “Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda”, sostuvo, marcando que el diálogo quedó a mitad de camino.

Finalmente, la conductora dejó en claro cómo será la dinámica de ahora en más: “Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien… Nos debemos una charla, pero reina la paz”.