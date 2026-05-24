Moria Casán volvió a demostrar que su vida cotidiana también tiene sello propio. En un vivo de La Mañana con Moria junto a Georgina Barbarossa, la diva contó una costumbre que desconcertó a todos: usa tacos incluso para ir al baño y no puede sentirse cómoda sin ellos.

La charla empezó por otro hábito íntimo, vinculado a su forma de dormir. “Tengo mi tip que es de toda la vida: duermo sentada. Tengo dos almohadas, como si durmiera en un avión, y siempre con la tele prendida, en mute, aunque no lo vea, o una película, porque tengo que ver cine antes de dormir”, reveló Moria Casán, sin presentar el dato como algo extraño.

Georgina Barbarossa quiso saber por qué elegía descansar de esa manera y la respuesta fue tan directa como teatral. “Porque no me gusta estar horizontal, me da sensación de fúnebre”, explicó La One. El comentario abrió el juego para el humor, y su compañera lanzó: “Para dormir, pero para tener sexo sentada no…”.

Moria no dejó pasar la frase y respondió con su estilo habitual. “¿Sexo sentada? ¿Por qué no? Coala en la cama. Qué caliente que estás, nena, ¿estás necesitando colágeno?”, retrucó, mientras la conversación pasaba del descanso a esas confesiones que sólo ella puede convertir en una escena televisiva.

El momento más inesperado llegó cuando contó que tampoco abandona los tacos dentro de su casa. “Yo duermo sentada como una reina, y voy al baño con tacos. No puedo andar sin tacos”, aseguró Moria Casán, dejando claro que para ella no se trata de una pose pública, sino de una forma de habitar su propia intimidad.

Analía Franchín intentó encontrarle una explicación más práctica y bromeó: “Para mí Moria usa los tacos porque es mejor para evacuar, tenés que tener más elevadas las piernas, una cuestión técnica”. Pero la actriz descartó cualquier teoría funcional y fue al punto que realmente le importa.

“No, lo hago porque me siento divina arriba de un taco. Siempre con taco, chinelitas con taco, todo divino”, cerró Moria Casán. En esa respuesta quedó resumida la clave: no hay misterio médico ni comodidad doméstica, sino una elección estética que sostiene incluso cuando nadie la está mirando.