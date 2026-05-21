Después de años de enfrentamientos públicos, declaraciones cruzadas y una relación completamente rota, Moria Casán y Georgina Barbarossa decidieron terminar con una de las peleas más recordadas de la farándula argentina. Todo comenzó días atrás en los Premios Martín Fierro 2026, donde ambas se abrazaron frente a todos y dejaron abierta la puerta a una reconciliación definitiva.

Ese gesto tuvo continuidad este jueves, cuando las dos figuras realizaron un esperado dúplex televisivo impulsado por Georgina Barbarossa. Apenas comenzó la charla, Moria Casán agradeció el acercamiento y buscó bajar la tensión con una de sus clásicas frases irónicas: “Tanto se habla de grieta… basta de grieta. La grieta entre las piernas”, lanzó entre risas.

Lejos del humor, la conversación rápidamente tomó un tono emotivo. Georgina Barbarossa recordó el fuerte vínculo que compartieron durante años y confesó cuánto significó esa amistad en su vida personal. “He llorado sobre tu hombro muchas veces. Nuestros hijos merendaban juntos en mi casa”, expresó visiblemente movilizada.

En medio de la charla, Moria Casán explicó que gran parte de su enojo surgió en uno de los momentos más difíciles de su vida. La diva recordó la estafa económica que sufrió y cómo eso afectó profundamente su carácter. “Nunca dejé de trabajar ni me enfermé, seguí siempre para adelante”, señaló, reconociendo que atravesaba una etapa marcada por la bronca y la desilusión.

Por su parte, Georgina Barbarossa decidió aclarar el origen exacto del conflicto. Según explicó, todo comenzó por una entrevista que le hizo a Sofía Gala, hija de Moria Casán, luego de una producción fotográfica que generó polémica. “Vos pensaste que yo la había tratado mal. Intenté pedirte disculpas y hasta te mandé el video”, recordó la conductora.

Sin embargo, el momento más doloroso llegó cuando Georgina Barbarossa habló sobre los comentarios vinculados a la muerte de su esposo, Vasco Lecuna, asesinado en un hecho de inseguridad. La conductora admitió que ciertas declaraciones le hicieron muchísimo daño a toda la familia. “Quedó instalada la idea de que el asalto había sido un ajuste de cuentas”, lamentó.

Aunque Moria Casán aseguró no recordar exactamente aquellas frases, igualmente pidió disculpas y reconoció que estaba atravesando un momento muy oscuro. “Fue una época en la que estaba odiada con el mundo. Nunca tuve contención psicológica ni nada”, confesó con honestidad.

El cierre del encuentro estuvo cargado de emoción. Moria Casán rompió en llanto al admitir que jamás dejó de querer a Georgina Barbarossa, mientras que la conductora de Telefe reconoció que el enojo siempre estuvo atravesado por el dolor. Así, después de años de distancia, las dos figuras históricas del espectáculo argentino lograron finalmente reencontrarse.