La preocupación por la salud de Christian Petersen hizo que una voz poco habitual dentro de los medios decidiera hablar. Hans Petersen, su hijo mayor, salió a aclarar qué ocurre con el chef y buscó frenar las versiones que circularon alrededor de su internación, especialmente aquellas que hablaban de un supuesto cuadro de estrés.

A sus 27 años, Hans Petersen mantiene un perfil mucho más reservado que el de su padre. Es hijo de Christian Petersen y Mercedes Cristiani, y tiene dos hermanos menores, Lars y Francis. Lejos de la exposición televisiva, el joven está vinculado al arte plástico y suele compartir en redes algunos trabajos propios, además de momentos familiares muy puntuales.

Ese bajo perfil hizo que su palabra tuviera otro peso en medio de la incertidumbre. No se trató de una aparición habitual ni de una búsqueda de protagonismo, sino de una aclaración familiar frente a la preocupación pública por el estado de Christian Petersen, quien viene atravesando controles médicos después del problema que sufrió en el cerro Lanín.

El vínculo entre padre e hijo ya había quedado expuesto en otros momentos delicados. Durante una entrevista anterior, el chef había hablado de la dinámica de su familia y de la energía con la que se mueven todos los días: “En mi casa, todos somos varones, una familia muy trabajadora. Tenemos que salir todos los días a pelear a la calle por el trabajo. Siempre tuve la duda de qué hubiera pasado, si una hubiera sido mujer, porque yo muero por una hija mujer".

Ahora, Hans Petersen fue directo al punto que más ruido había generado. En diálogo con Teleshow, desmintió que la internación de su padre estuviera relacionada con un cuadro emocional y afirmó: “No hay ningún cuadro de estrés”. Con esa frase, buscó separar la situación médica real de las versiones que empezaron a multiplicarse.

Luego explicó que el seguimiento responde a controles vinculados al estado cardíaco de Christian Petersen. “Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo”, señaló, llevando tranquilidad sobre la evolución del cocinero y dejando claro que se trata de una instancia de monitoreo.

La familia también marcó su malestar por la forma en que se difundieron algunos datos. “Lamentamos la difamación y falsa información”, expresó Hans Petersen, poniendo un límite frente a las especulaciones. En medio de un momento sensible, el hijo mayor del chef eligió hablar lo justo, pero con una intención clara: proteger la salud de su padre y ordenar el relato público.