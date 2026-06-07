Sofía Andino creció cerca de las cámaras, pero su búsqueda personal terminó apuntando hacia otro lugar. La hija de Guillermo Andino y Carolina Prat decidió construir una identidad propia lejos del camino televisivo familiar. A los 25 años, encontró en el arte, la literatura y los proyectos culturales una forma distinta de plantarse públicamente.

Ese recorrido no nació de un día para el otro. Sofía Andino convivió desde chica con la exposición de su apellido, primero por la trayectoria de su padre y también por la historia de su abuelo, Ramón Andino, una figura reconocida dentro del periodismo. Sin embargo, con el tiempo empezó a ordenar esa visibilidad desde un lugar más íntimo y creativo.

La joven ya había contado que durante su infancia le resultaba difícil entender por qué tantas personas conocían a su papá. Más adelante, cuando abrió sus primeras redes sociales, sintió que esa exposición ingresaba de lleno en su vida cotidiana. Por eso eligió separar sus espacios: uno personal, mucho más reducido, y otro destinado a mostrar su mirada artística.

La fotografía fue una de sus primeras herramientas para expresarse. Sofía Andino comenzó con una cámara amateur, después avanzó hacia equipos más profesionales y terminó incorporando otros recursos, como collages digitales y composiciones intervenidas. En ese camino, la imagen dejó de ser solo un hobby para convertirse en una manera de contar sensaciones, climas y universos propios.

El giro más fuerte llegó desde su formación académica. Después de pasar por Comunicación y Relaciones Internacionales, encontró un rumbo más afín en Humanidades, donde pudo vincular historia, arte, filosofía y pensamiento. Desde ese lugar nació Ilka Krupkin, la editorial independiente que fundó junto a su amiga Clara para impulsar escritores emergentes.

La propuesta funciona como un espacio de curaduría y difusión. A través de convocatorias, ambas reciben textos, seleccionan materiales y organizan lanzamientos que no se limitan al formato tradicional de una editorial. La idea es combinar literatura, arte, encuentros presenciales y una mirada cultural más amplia, con el objetivo de darle visibilidad a nuevas voces.

El nombre del proyecto también tiene una carga simbólica: Ilka Krupkin remite al bisabuelo de Clara, un escritor croata vinculado a la vanguardia argentina de otros tiempos. Así, la hija de Guillermo Andino logró transformar sus intereses personales en una propuesta con identidad propia. Entre libros, fotografía, baile urbano y escritura, Sofía marca distancia del apellido sin negarlo, pero elige que su camino se lea con una firma distinta.