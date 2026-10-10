Cuál es la polémica frase por la que cancelaron a Alejandro Lerner antes de MasterChef Celebrity.Cuál es la polémica frase por la que cancelaron a Alejandro Lerner antes de MasterChef Celebrity.Cuál es la polémica frase por la que cancelaron a Alejandro Lerner antes de MasterChef Celebrity.Cuál es la polémica frase por la que cancelaron a Alejandro Lerner antes de MasterChef Celebrity.Cuál es la polémica frase por la que cancelaron a Alejandro Lerner antes de MasterChef Celebrity.Cuál es la polémica frase por la que cancelaron a Alejandro Lerner antes de MasterChef Celebrity.





Antes de ponerse el delantal de MasterChef Celebrity, Alejandro Lerner protagonizó una polémica televisiva que tuvo como eje su mirada sobre la Argentina. Apenas unas semanas antes de comenzar en el concurso donde ahora cocina, el músico participó de la mesa de Mirtha Legrand y recurrió a una comparación que recibió críticas.

La frase señalada fue: “Argentina es como una mujer abusada por sus propios dirigentes”. La referencia a la violencia sexual fue cuestionada como inapropiada dentro de una explicación sobre corrupción, decisiones políticas y servicios públicos. El cantante había utilizado esa imagen para describir lo que consideraba un maltrato de los gobernantes hacia la población.

En su intervención, Alejandro Lerner vinculó esa comparación con la atención que deberían recibir los trabajadores: “Porque un país que ha sido violado... Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores, los que les tendrían que haber generado que los hospitales sean los mejores hospitales del mundo porque tenemos los mejores médicos del mundo”.

El cuestionamiento alcanzó a las administraciones de las últimas décadas. “O sea, ninguna de las personas que vinieron en los últimos 50 años le pudieron dar al pueblo argentino el servicio que nosotros nos merecemos”, sostuvo. Compartían la mesa Marilú Marini, Marcelo de Bellis, Guadalupe Vázquez y Pampito.

Su planteo había partido de cómo se incorpora la corrupción a la vida cotidiana. El cantante expresó: “Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural y entonces todo el pueblo incorpora que eso es así. No dicen ni que está bien ni que está mal”.

Ahora, Alejandro Lerner participa de MasterChef Celebrity con desafíos que lo muestran en otro registro televisivo. Aquella intervención quedó asociada al debate por el uso de una experiencia de violencia sexual para explicar la situación del país. La imagen elegida concentró las críticas alrededor de un discurso que buscaba cuestionar a sus dirigentes.