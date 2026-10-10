La llegada de Fernando Trocca al jurado de MasterChef Celebrity hizo que Damián Betular volviera sobre una historia que todavía recuerda de sus comienzos en la cocina. Mientras el chef invitado ocupaba el lugar de Germán Martitegui, ausente en esa emisión, el pastelero aprovechó para señalar una diferencia entre las oportunidades que le habían dado sus colegas.

Damián Betular destacó que Trocca sí le había abierto una puerta laboral en sus primeros años. El reconocimiento tuvo una respuesta en tono de broma, con una referencia directa al compañero al que reemplazaba: "Yo le vi lo que no le había visto Germán". Así, una experiencia de sus inicios volvió a convertirse en material para el humor dentro del certamen.

Para entonces, aquel aspirante a conseguir un puesto ya había construido su propio recorrido. Llegó a ser chef ejecutivo de un hotel, ganó presencia en televisión y hoy combina el reality con su pastelería en Villa Devoto. Allí supervisa una propuesta que incluye macarons, tortas y otras piezas de pastelería francesa. La entrevista fallida quedó lejos de ese presente.

La entrevista laboral que Betular no olvidó

La anécdota había sido contada por Damián Betular en MasterChef Celebrity en 2020, cuando recordó su encuentro con Germán Martitegui: “Quiero que sepan que yo fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace 15 años y no me tomó”. En sus primeros pasos, admiraba al chef y quería incorporarse a su equipo, pero no consiguió el puesto.

El escenario para recuperar ese recuerdo fue un desafío que invirtió los roles habituales del programa. Los jurados debían cocinar y los participantes tenían que evaluar sus preparaciones. Mientras empezaban a trabajar en los platos, el pastelero retó a su compañero y presentó la prueba como una competencia para definir quién era el mejor entre los dos.

Ante la mención de aquella entrevista, Germán Martitegui respondió entre risas con un “por algo habrá sido”. Su colega redobló la apuesta: “Y lo peor es que no se acuerda. Le quiero demostrar lo que se perdió”. La falta de recuerdo del chef sumó otra broma al intercambio, que continuó con el humor de esa competencia entre jurados.

Con Trocca sentado en el jurado, el relato sumó la mirada de quien sí le dio una de sus primeras oportunidades. Betular pudo agradecer ese gesto y volver a mencionar el rechazo de Martitegui desde un lugar diferente: esta vez, la conversación sobre sus comienzos se dio entre colegas que ya habían compartido años de trabajo.