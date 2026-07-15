Esterillas sobre la arena, el sol bajando sobre Miami y un grupo de mujeres buscando bajar la tensión mundialista. Rocío Guirao Díaz quedó vinculada al entorno de la Selección Argentina por una clase de yoga que encabezó en la playa junto a parejas de futbolistas.

La actividad fue organizada por Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, como parte de una acción vinculada a su marca de indumentaria deportiva. La propuesta mezcló movimiento, relax y moda en una previa cargada de ansiedad por la semifinal que el equipo nacional disputará frente a Inglaterra.

Rocío Guirao Díaz, instalada desde hace años en Miami junto a su familia, fue la encargada de guiar la experiencia. Su presente está muy ligado al yoga, disciplina que incorporó como parte central de su vida y que hoy también desarrolla profesionalmente como instructora.

Entre las asistentes estuvo Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, quien participó de la clase junto a una amiga. Las imágenes que circularon mostraron un clima íntimo y distendido, lejos del ruido de los estadios, pero muy cerca del universo que rodea a la Selección Argentina durante el Mundial.

Después del encuentro, Caro Calvagni compartió varias postales y le dedicó un mensaje especial a la modelo. "Qué tarde tan increíble y tan necesaria en estos momentos de tantos nervios. Gracias @rocioguiraodiaz por esa energía tan linda, siempre nos conectamos a través del movimiento y no hay nada más lindo que eso", escribió en sus redes.

La propia Rocío Guirao Díaz también publicó parte de la jornada y destacó el espíritu de la propuesta. "Yoga, atardecer, buena energía y la colección nueva que es una belleza, no solo por sus diseños sino también por su comodidad", expresó junto a las imágenes tomadas durante la clase frente al mar.

El encuentro funcionó como una pausa dentro de una semana atravesada por la expectativa futbolera. Mientras los jugadores preparan la semifinal, algunas de las mujeres de la Scaloneta encontraron en esa práctica al aire libre una forma de aflojar los nervios y compartir un momento de calma antes de un partido decisivo.

La presencia de Rocío en esa intimidad mostró un costado poco conocido de su vínculo con el mundo de la Selección Argentina. Sin formar parte directa del grupo familiar de los futbolistas, la modelo quedó integrada a una escena de cercanía, bienestar y complicidad que unió yoga, playa, moda y la ansiedad propia de una instancia mundialista.