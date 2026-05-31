Jorge Porcel Jr. encontró una forma inesperada de sumarse al clima mundialista. A los 50 años, el mediático anunció en sus redes sociales una propuesta laboral vinculada al Mundial 2026 y sorprendió a sus seguidores con una idea que mezcla comida, humor y presencia personalizada para ver los partidos.

El hijo del histórico Jorge Porcel presentó el anuncio con una estética bien llamativa. Para promocionar el servicio, usó una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se lo ve sosteniendo un churrasco con un tenedor parrillero y un mate en la otra mano, una postal pensada para instalar rápidamente el tono de la oferta.

En el mensaje, Jorge Porcel Jr. dejó claro qué busca ofrecer durante la competencia. “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!“, escribió, apuntando directamente a quienes quieran vivir los partidos con una experiencia distinta.

La publicación no se quedó solo en la promesa de comida y compañía. También incluyó una invitación directa para quienes estén interesados en contratarlo. “¡Llamá y vamos a pasarla bien!“, sumó en el pie del posteo. Luego agregó una frase que reforzó el espíritu descontracturado de la propuesta: ”Si perdemos o ganamos, vamos a divertirnos igual".

Sobre la imagen promocional también apareció otro mensaje que terminó de explicar el concepto. “Un asado con el gordo. Este Mundial con Porcel Jr. Te llevamos la carne y la picada. Con todo el humor de Porcelito”, decía la placa, en una combinación de guiño futbolero, comida argentina y recuerdo del apellido familiar.

El anuncio generó curiosidad porque muestra una nueva búsqueda laboral de Jorge Porcel Jr. desde un lugar mucho más cercano al entretenimiento popular. En vez de una aparición televisiva tradicional, el mediático decidió ofrecerse como parte de reuniones privadas, con el Mundial como excusa para compartir un momento distinto entre amigos o familiares.

Como cierre de la propuesta, Jorge Porcel Jr. dejó un número de contacto para quienes quieran comunicarse y contratar el servicio. Así, su “trabajo soñado” quedó planteado como una apuesta singular para la previa mundialista: llevar asado, picada, humor y compañía a quienes busquen mirar los partidos con un invitado inesperado.