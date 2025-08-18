Las elecciones legislativas de presentan una curiosa tendencia: varias figuras públicas reconocidas fuera del ámbito político decidieron postularse para distintos cargos. Entre ellos se encuentran Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Claudio “el Turco” García, Karen Reichardt, Carlos “Loco” Enrique y Evelyn Von Brocke, quienes integran diversas listas en diferentes regiones del país.

Figuras sin trayectoria política se mezclan en el entorno político

Virginia Gallardo, exvedette y columnista televisiva, será candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes, representando a La Libertad Avanza. Conocida por su pasado como bailarina y ex pareja de Ricardo Fort, Gallardo mantiene una amistad con el presidente de ese espacio, Javier Milei, quien incluso le brindó clases de economía.

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Porcel Junior, hijo del célebre humorista Jorge Porcel, se postula como tercer candidato a diputado nacional por el partido Movimiento Plural, que encabeza Marcelo Peretta. Por su parte, Claudio “el Turco” García, ex futbolista destacado en Huracán, Racing y la Selección nacional bajo la dirección de Alfio Basile, competirá para diputado nacional por la Ciudad con el Partido Integrar. Tras superar una adicción a las drogas luego de retirarse, García vuelve a la escena pública en esta nueva faceta.

También en Buenos Aires, Karen Reichardt aparece en los primeros lugares de la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales. Su carrera incluye participaciones en programas de televisión cómicos durante los años noventa y haber sido tapa de la revista Playboy. Reichardt mantiene un vínculo personal con Javier Milei.

En la provincia de Buenos Aires, Carlos “Loco” Enrique, lateral izquierdo que jugó en Independiente y River durante las décadas del ochenta y noventa y hermano de Héctor “el Negro” Enrique, campeón del mundo en México 1986, se presenta para concejal de Lanús por el partido Somos, con elecciones previstas para el 7 de septiembre.

Finalmente, Evelyn Von Brocke, conocida por su mediática separación del periodista Fabián Doman, será candidata a concejala en San Isidro por Acción Vecinal, partido liderado por Gustavo Posse, quien ha sido intendente en varias ocasiones.

Estas candidaturas reflejan un fenómeno creciente donde figuras populares sin trayectoria política tradicional buscan ocupar cargos públicos, generando expectativas y debates sobre la renovación y las estrategias electorales en el escenario político actual.