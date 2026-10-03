Sofía Solá decidió hablar sin demasiados rodeos sobre Franco Colapinto y las versiones que comenzaron a relacionarlos sentimentalmente. El interés surgió a partir de las redes sociales, donde el piloto dejó algún “me gusta” en publicaciones de la joven, un gesto que rápidamente despertó especulaciones. Lejos de mostrarse incómoda con la posibilidad, ella reconoció que el corredor reúne varias características que le atraen.

Frente a las preguntas de Walle Leiva en Puro Show, Solá fue consultada directamente sobre si Colapinto tendría posibilidades con ella. “Sí, obvio, pero él está de novio para mí”, respondió inicialmente. Cuando el cronista le indicó que el piloto estaba separado de Maia Reficco, la joven reaccionó: “Bueno no sé, pero es muy top”. Ante una nueva pregunta sobre las chances del argentino, reafirmó: “Sí obvio”.

Más allá de las versiones que comenzaron a circular, Sofía Solá no tuvo problemas en explicar por qué Franco Colapinto podría llamar su atención. “Es lindo, es joven, conquistó la Fórmula 1. Es todo un redondel. Hay poca mujer que no le atraiga”, aseguró. También señaló que busca a alguien “simpático y divertido”, dos características que, según dejó entrever durante la conversación, encuentra en el piloto.

La posibilidad de vivir de cerca el mundo de las carreras también entusiasmó a la hija de Maru Botana. Al imaginarse acompañando a un corredor dentro del circuito, confesó: “Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quise ser una princesa, me divierte”. Incluso amplió la idea al terreno de las celebridades: “Me divertiría estar con cualquier hombre famoso, pero futbolistas no me gustan”.

Sin embargo, que Colapinto haya interactuado con ella en Instagram no significa que Solá piense responder públicamente de la misma manera. Al explicar por qué no devuelve cada “like”, reveló la postura que prefiere mantener frente a un posible interesado: “Siempre hay que guardarse un poco, hay que ser exclusiva, que todos los hombres remen porque se aprovechan”.

Por ahora, las declaraciones no confirman que exista un romance entre Sofía Solá y Franco Colapinto, aunque ella tampoco ocultó que el piloto podría interesarle. De hecho, cuando las primeras versiones comenzaron a circular, ya había reaccionado con humor desde sus redes sociales: “Yo sin entender nada, pero feliz de que me shipeen con Franco Colapinto”. Así, mientras los rumores continúan, la joven dejó abierta la puerta a la posibilidad sin asegurar que haya algo entre ambos.