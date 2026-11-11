La polémica por la carpa VIP de la misa del Papa León XIV sigue sumando voces y opiniones. Esta vez fue Nancy Pazos quien decidió pronunciarse sobre el espacio exclusivo que se instaló durante la celebración en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y dejó una confesión que no pasó inadvertida: aseguró que, si la hubieran invitado, también habría asistido.

La declaración tuvo lugar durante la previa de la misa que el Sumo Pontífice encabezó este miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Luján. Allí, la periodista conversó con Cristina Pérez y explicó que había recibido una convocatoria oficial para participar del encuentro. Al ser consultada por el escándalo, fue contundente: “Acá me invitaron y vine. En los otros lugares no me invitaron, si no hubiera ido”.

Lejos de esquivar el tema, Nancy Pazos también hizo una comparación entre las dos celebraciones y las comodidades que tuvieron los asistentes. Con humor, contó cómo se había preparado para la jornada en Luján y marcó las diferencias con lo que trascendió sobre el sector reservado de Palermo. “Me traje mi mate y mis medialunas, porque acá no había nada… De VIP no creo que haya nada”, comentó.

Durante la charla, Cristina Pérez quiso saber de dónde había surgido la invitación que recibió la periodista para estar presente en la ceremonia. La respuesta también llamó la atención, ya que Pazos reconoció que no esperaba ser convocada y que desconocía cómo se había gestionado su participación. “No tengo idea. No sé, me llegó una invitación de la privada del gobernador”, explicó, en referencia al entorno de Axel Kicillof.

Otro de los puntos que aclaró fue el motivo de su presencia en una celebración religiosa. La conductora reconoció que no profesa la fe católica, aunque manifestó un profundo respeto por quienes sí lo hacen. “Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran impronta política. No soy creyente, pero soy muy respetuosa de las creencias”, sostuvo, al explicar su interés por la visita papal.

Además, Nancy Pazos valoró especialmente el contenido de las intervenciones del pontífice y destacó el mensaje que transmitió durante sus apariciones públicas. “Me parece que fue muy interesante y muy bien dicho, muy bien escritos los discursos”, expresó. También anticipó que aprovecharía la cobertura desde Luján para realizar su programa de radio y contar lo que sucediera desde el lugar.

Sigue el escándalo por la carpa VIP

La controversia que motivó sus declaraciones comenzó después de la misa del lunes 9 de noviembre en Palermo, cuando se conocieron imágenes de un sector exclusivo destinado a invitados especiales. Entre quienes estuvieron allí aparecieron Yanina Latorre, Analía Franchín, Pampita, Valeria Mazza, Claudia Villafañe y Florencia de la V, entre otras personalidades del espectáculo, además de dirigentes y funcionarios.

El episodio generó cuestionamientos por las diferencias entre las comodidades ofrecidas a los invitados y las condiciones en las que miles de fieles esperaron para participar de la celebración. Incluso Jorge Macri reconoció que algunos detalles del servicio de catering estuvieron de más. En medio de ese debate, la confesión de Nancy Pazos sumó una nueva mirada: no fue invitada a la carpa, pero dejó claro que habría aceptado la convocatoria.