El escándalo que protagonizó Robertito Funes Ugarte durante un móvil televisivo tuvo un desenlace completamente inesperado. Después de cuestionar públicamente a un trabajador y pedirles a los espectadores que no compraran en el establecimiento, el periodista terminó convirtiéndose, sin proponérselo, en el impulsor de una exposición masiva para el emprendimiento La Crostita.

Los números reflejan la magnitud del fenómeno. Antes de que se viralizara el enfrentamiento, la cuenta de Instagram del negocio tenía apenas 226 seguidores. Sin embargo, en cuestión de horas alcanzó los 195.000, lo que representa una incorporación de casi 195 mil usuarios y una repercusión que superó cualquier expectativa de sus responsables.

Todo comenzó durante una cobertura de LN+ en la Fugazzeta Fest, un evento gastronómico realizado en las inmediaciones del Planetario de Palermo. Allí, Robertito Funes Ugarte se acercó al puesto de La Crostita para conversar con uno de sus empleados, identificado como Joaco, quien se encontraba atendiendo a los clientes y le pidió unos segundos para poder continuar con su trabajo.

La respuesta del cronista generó una fuerte controversia. Molesto por la situación, calificó al joven como “un bobo importante” y cuestionó su predisposición frente a las cámaras. Pero fue más allá: se dirigió a los responsables del emprendimiento, sugirió que contrataran empleados de mayor edad y les pidió a los televidentes que evitaran comprar en el lugar.

La secuencia comenzó a circular rápidamente por distintas plataformas y provocó una ola de comentarios en contra del periodista. Muchos usuarios se solidarizaron con Joaco, destacaron su actitud mientras cumplía con sus obligaciones laborales y organizaron una suerte de campaña espontánea para respaldar a La Crostita. El resultado fue un crecimiento extraordinario de su comunidad digital.

Desde el emprendimiento también se hicieron eco de lo sucedido y compartieron un mensaje de agradecimiento. “Hoy pasó algo que no esperábamos… Miles de ustedes salieron a bancarnos. Gracias a vos nos convertimos en la comunidad sanguchera más linda de Argentina”, expresaron en sus redes sociales, donde también destacaron el esfuerzo cotidiano de todo su equipo de trabajo.

Crostita aprovechó la pelea con Robertito Funes

Por su parte, Joaco contó cómo atravesó aquel momento frente a las cámaras y reconoció que la exposición lo tomó por sorpresa. “Yo estoy laburando, Robertito me funó en vivo, me puse nervioso”, explicó. Además, reveló que se enteró de la viralización por un amigo. Mientras tanto, Funes Ugarte publicó su descargo y sostuvo que el empleado había tenido una actitud “maleducado y xenófobo”, según su interpretación del intercambio.

Así, lo que inicialmente parecía una situación perjudicial para el negocio terminó transformándose en una oportunidad de visibilidad sin precedentes. La Crostita pasó de ser un emprendimiento gastronómico con poco más de 200 seguidores a reunir 195 mil usuarios en Instagram. Una consecuencia inesperada de un episodio que puso a Robertito Funes Ugarte en el centro de la polémica.