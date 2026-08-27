A todo ritmo: Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Gieco y Dante Spinetta cantaron canciones de Rubén Rada en su funeral

La despedida de Rubén Rada tuvo este jueves 27 de agosto un tono acorde con el espíritu que marcó toda su vida: música, baile y encuentro. Una multitud se acercó al Palacio Legislativo de Montevideo para despedir al reconocido artista uruguayo, fallecido el miércoles a los 83 años.

El velatorio comenzó a las 14 y se extendió hasta las 21, con la presencia de familiares, amigos, músicos, autoridades y cientos de admiradores que quisieron acompañar a la familia en el último adiós.

Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Gieco y Dante Spinetta, unidos por la música

Entre las escenas más emotivas de la jornada estuvo la protagonizada por Natalia Oreiro, su esposo Ricardo Mollo, León Gieco y Dante Spinetta.

Los cuatro viajaron especialmente desde Buenos Aires para acompañar a la familia y participaron de un homenaje musical dentro del Palacio Legislativo. Bailaron y cantaron al ritmo de dos canciones emblemáticas de Rada: “Blumana” y “Muriendo de plena”.

Familiares y admiradores también se sumaron al momento, transformando el dolor de la despedida en un encuentro cargado de emoción.

Una canción que Rada había elegido para su propia despedida

El momento tuvo un significado especial porque “Muriendo de plena” es una canción en la que Rada imaginó cómo quería que fuera su despedida. “Cuando yo me muera no quiero llantos ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena”, había cantado el artista.

Y este jueves, esa frase cobró una dimensión especial en el Palacio Legislativo: sus amigos, familiares y seguidores lo despidieron justamente como él lo había imaginado, entre canciones y baile.

Natalia Oreiro acompañó a la familia Rada

Oreiro llegó junto a Mollo minutos antes de las 15. Ambos saludaron a familiares y allegados y expresaron sus condolencias a Patricia Jodara, viuda de Rada.

La actriz ya había despedido en las redes sociales al músico luego de conocerse la noticia de su muerte. También estuvo presente León Gieco, quien durante la tarde mantuvo un encuentro con el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

El mandatario llegó acompañado por su esposa, Laura Alonsopérez, poco después de las 15:30 y se acercó al féretro para acompañar a los familiares.

Los restos de Rubén Rada, velados en el Palacio Legislativo de Montevideo - Foto: El País

Uruguay despidió a una de sus grandes figuras

Orsi había decretado duelo oficial para este jueves y, tras conocerse la muerte de Rada, destacó no solo su dimensión artística sino también su calidez personal.

“Era un artista, una persona que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse en una cena, un almuerzo o una reunión, sentarte a conversar sobre cosas de la vida”, expresó el presidente.

La despedida reunió así distintas generaciones y referentes de la cultura rioplatense, unidos por el reconocimiento a una figura central de la música uruguaya.

Tambores y candombe para despedir a Rada

La música también estuvo presente fuera del Palacio Legislativo. Una cuerda de tambores de la comparsa Madrugada, llegada especialmente desde Rosario, Argentina, interpretó algunos de los clásicos de Rada, entre ellos “Las manzanas” y “Candombe para Gardel”.

Decenas de personas bailaron y cantaron alrededor de los músicos, mientras otros esperaban para ingresar al velatorio. Así, entre tambores, canciones y abrazos, Uruguay despidió a Rubén Rada de una manera profundamente ligada a su obra: con música, alegría y comunidad, tal como él mismo había imaginado.