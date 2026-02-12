La música tropical argentina atraviesa un momento clave tras la decisión de Marcos Camino de alejarse de Los Palmeras, la banda que fundó y que se convirtió en un emblema de la cumbia santafesina. El acordeonista comunicó su salida a través de un video en las redes oficiales del grupo, donde explicó las razones personales que lo llevaron a dar un paso al costado.

En las imágenes se lo ve a Marcos Camino sentado frente a una mesa, al aire libre y acompañado por los músicos. Con serenidad, fue directo al punto: “Nos reunimos, muchachos, acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”. Sus palabras generaron una inmediata ola de mensajes de apoyo de los fanáticos de Los Palmeras.

Lejos de dramatizar, el artista compartió su costado más íntimo y espiritual. “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión porque confío en la calidad de todos ustedes. Me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, expresó Marcos Camino, dejando en claro que se trata de una determinación meditada.

También hizo referencia al fuerte vínculo con su tierra natal. “Para Los Palmeras y para mí, Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponen nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes”, sostuvo, reafirmando la identidad que marcó la historia del grupo.

En su repaso por los momentos más emblemáticos, recordó: “El hit que marcó un antes y un después fue ‘El Bombón’. Un recuerdo fue escuchar a Los Palmeras con la filarmónica. Yo creo que fue un momento muy, muy importante”. Así, destacó los hitos que consolidaron a la banda como referente indiscutido.

Sobre el éxito, Marcos Camino dejó una enseñanza para sus compañeros: “Se hizo todo siempre con este profesionalismo. Sepan siempre que todo el éxito hay que construirlo, hay que sostenerlo. Y para eso siempre es sacrificio”. Una frase que resume la filosofía que sostuvo a Los Palmeras durante décadas.

De cara al futuro, el acordeonista adelantó que dedicará su tiempo a su familia. “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad de mis perros, cinco perros en mi casa. Y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, afirmó. Sin embargo, mostró confianza en la continuidad del grupo que fundó junto a Cacho Deicas: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante y que hay Palmeras para rato. Aguanten Los Palmeras”.

La salida de Marcos Camino se produce meses después de la polémica desvinculación de Cacho Deicas, lo que alimenta las dudas sobre el futuro de Los Palmeras. ¿Se trata de un cierre de ciclo o de una nueva etapa para la histórica banda de Santa Fe?