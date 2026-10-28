La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo con la difusión de los chats que el cantante intercambió con Josefina Lynch, la joven señalada como tercera en discordia. Las conversaciones salieron a la luz después de que ella decidiera mostrar su contenido para defenderse de las versiones que la vincularon con el músico y aclarar cómo comenzó el contacto entre ambos.

Según se contó en SQP, el ciclo de América TV conducido por Yanina Latorre, el intercambio comenzó el 5 de octubre. Lynch buscaba grabar una nueva versión de Bang Bang, la canción popularizada por Nancy Sinatra, y llegó al artista a través de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel y madre de sus hijos.

En el primer mensaje, Josefina le explicó su propuesta musical: “Hola, Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina, me pasó tu contacto Ana Paula, te molesto por lo siguiente. Quisiera grabar un cover de la canción ‘Bang Bang’ de Nancy Sinatra”. La joven también le contó que tenía una versión casera y quería avanzar con una producción más elaborada.

La respuesta de Emanuel Ortega fue positiva. El cantante le propuso que se acercara a su estudio para escuchar el material y conversar sobre el proyecto. “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”, le contestó, según los mensajes difundidos. Así coordinaron una primera reunión para trabajar en la grabación.

El conflicto, de acuerdo con el relato de Yanina Latorre, se desató cuando Julieta Prandi descubrió las conversaciones en el teléfono de su pareja. La conductora habría advertido que su marido no le había contado sobre el encuentro y que Josefina Lynch había publicado una historia de Instagram desde el estudio. Esa situación habría despertado sus sospechas y desencadenado una fuerte discusión.

Los intercambios también mostraron que las sesiones musicales continuaron durante el fin de semana. En uno de los mensajes, Ortega le ofreció trabajar con un músico amigo: “Viene Seba Fernández, un músico amigo que creo nos puede ayudar a hacer la versión... Si tenés ganas y tiempo, venite, dale”. Lynch preguntó si podía asistir con su hermana y recibió una respuesta afirmativa. Después, ambos intercambiaron agradecimientos y comentarios positivos sobre el resultado de la grabación.

Crece el escándalo en la separación entre Ortega y Prandi

La polémica creció cuando la joven se enteró de que su visita al estudio había generado rumores sobre un supuesto romance. “Ema, buen día. ¿Cómo estás? No sé si estás al tanto de que me están levantando en todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana. Quería saber si estabas de acuerdo en que salga a decir que no hiciste nada conmigo”, le escribió. Ortega respondió: “Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado”.

Finalmente, Josefina Lynch le propuso coordinar una aclaración pública para desmentir las versiones y le envió el borrador antes de difundirlo. Mientras tanto, la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que se produjo apenas 27 días después de su casamiento, continúa generando repercusiones. Aunque los mensajes exhibidos estuvieron centrados en una colaboración artística, el episodio dejó expuesta la tensión que atravesó a la pareja y mantiene abierto el debate sobre los motivos de la separación.