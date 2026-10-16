Después de las jornadas de cocina del lunes y martes y la gala de medallas del miércoles, MasterChef Celebrity entraba en una etapa decisiva: varios participantes todavía necesitan una oportunidad para evitar la eliminación. Sin embargo, el reality no tendrá una nueva emisión este jueves 15 de octubre y la modificación alcanzaría también al resto de la semana.

La razón es un cambio en la programación de Telefe. El canal transmitirá el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores, que ocupará la pantalla en la noche en la que habitualmente se emite el programa conducido por Wanda Nara. Por eso, la gala de última chance deberá esperar.

En un principio, esa instancia iba a trasladarse al viernes 16, con un horario de comienzo más temprano que el habitual. Pero ese esquema también cambió: MasterChef Celebrity tampoco volvería mañana, ya que para ese día está previsto el estreno de MasterChef Junior.

Cuándo volvería MasterChef Celebrity y qué pasará con la eliminación

Con el jueves y el viernes fuera de la grilla del reality, la gala de última chance pasaría al domingo 18 de octubre. Allí deberían cocinar los participantes que aún tengan la posibilidad de salvarse y evitar la próxima eliminación. Se trata, por ahora, de la programación prevista para reorganizar las instancias pendientes.

Ese movimiento desplazaría también la gala de eliminación. En lugar de realizarse el domingo, como venía ocurriendo, la salida del próximo participante se definiría el lunes 19. Así, la competencia retomaría primero la prueba de última chance y dejaría la decisión del jurado para la emisión siguiente.

El ajuste modifica el cierre de semana que se había anunciado. El viernes ya no aparece como opción para recuperar la gala suspendida por el partido, mientras que el domingo dejaría de estar reservado para la eliminación. Las dos instancias seguirían en orden, pero quedarían repartidas entre el domingo y el lunes.

Durante la gala del miércoles se disputaron medallas y beneficios para la próxima semana, además de la posibilidad de quedar a salvo de la eliminación. Quienes todavía deban jugarse su continuidad tendrán que esperar unos días más para volver a cocinar. Si se mantiene la nueva grilla, MasterChef Celebrity regresará el domingo con la última chance y conocerá a su próximo eliminado el lunes.