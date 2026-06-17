La muerte del youtuber Gaspi generó una enorme conmoción tanto en Argentina como en Brasil. El joven creador de contenido falleció el domingo a los 23 años en un trágico choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, un accidente que también se cobró la vida de otras personas, entre ellas el argentino Lucas Vignale. Mientras continúa el dolor por la pérdida, su familia espera poder repatriar el cuerpo al país.

En medio de la tristeza, Ricardo Prim, padre de Gaspi, brindó una entrevista con Nelson Castro en la que reveló detalles sobre el difícil momento que atraviesa la familia. Además, sorprendió con una fuerte declaración respecto a las causas del siniestro, dejando abierta una hipótesis que genera impacto.

Durante el diálogo radial, el periodista le consultó si sospechaba que la tragedia podía haber sido un atentado. Lejos de esquivar el tema, el padre del influencer respondió de manera contundente: "Yo estoy convencido de eso". Sin embargo, evitó profundizar: "Le voy a ser clarito Castro: yo de eso no voy a hablar ahora, solo voy a hablar de Gaspi".

Ante la insistencia sobre si existe una investigación judicial en Brasil orientada en ese sentido, Ricardo Prim mantuvo su postura y fue tajante: "No le voy a dar ninguna información, ya le dije que de eso no hablo". Por el momento, las autoridades brasileñas continúan trabajando para esclarecer qué ocurrió.

Más allá de las sospechas, el padre del creador recordó a su hijo con profunda emoción. "Mi hijo era una persona hermosa, muy creativo desde chiquito", expresó sobre Gaspi, a quien definió como alguien inteligente, solidario y con una sensibilidad especial que impactaba en quienes lo rodeaban.

Conmovido hasta las lágrimas, reconoció el inmenso vacío que dejó su partida. "Tengo un dolor inmenso, que nunca sentí, y eso que soy un tipo fuerte", confesó. También aseguró que resulta especialmente injusto perderlo en el mejor momento de su carrera profesional y personal.

Dura acusación del padre de Gaspi

El dolor también golpeó a su entorno más cercano. Ricardo Prim contó que Camila, hermana de Gaspi, está devastada por la pérdida. "Se querían mucho. Mucho dolor", expresó, al tiempo que reveló que recién ahora tomó dimensión del enorme cariño que el youtuber despertaba entre sus seguidores.

Antes de cerrar la entrevista, el padre del influencer habló sobre los sueños que tenía su hijo y el futuro que imaginaba para él. "Iba a ser un gran director de cine e iba en ese sentido, por eso los videos que hacía", afirmó. Mientras la investigación sigue su curso, el legado de Gaspi permanece vivo en el recuerdo de su familia y en millones de personas que lo acompañaron a través de sus contenidos.